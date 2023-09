Offerta da 60 milioni: colpo di scena Roma, adesso cambia tutto

Offerta da 60 milioni, colpo di scena improvviso in casa Roma: così cambiano completamente gli scenari per il mercato

Lukaku-Dybala si sta rivelando un grandissimo tandem d’attacco, come era facile pronosticare dopotutto visto le caratteristiche di entrambi i calciatori. Uno capace di fare reparto da solo e di aiutare a far salire la squadra e dotato di una grande rapidità, doti che lo rendono una costante minaccia per le difese avversarie, l’altro invece non ha più bisogno di presentazioni.

Ancora oggi esiste una Roma con Dybala in campo e una senza, e la differenza almeno per ora si fa ancora sentire forse più del dovuto. Quando la Joya è in campo la manovra giallorosso acquisisce quell’imprevedibilità fondamentale per scardinare le difese avversarie, che spesso contro i giallorossi preferiscono chiudersi per poi tentare il colpaccio in contropiede, una soluzione che troppo spesso ha messo in difficoltà Pellegrini e compagni.

Provare ad acquistare a titolo definitivo l’attaccante belga sarà uno degli obbiettivi primari della società, che sembrava potesse avere già in mano il jolly per far si che il costo del cartellino non pesi troppo alle casse del club, tuttavia gli scenari del mercato sono cambiati, e la Roma si vede costretta a correre ai ripari.

Offerta da 60 milioni, colpo di scena improvviso: cambia tutto

Contro il Milan, al suo esordio in maglia giallorossa, Romelu Lukaku non ha brillato, complice anche il risultato maturato prima del suo ingresso in campo e della prestazione sottotono dell’intera squadra, tuttavia era riuscito già a dimostrare tutte le sue doti, lottando su ogni pallone e cercando spesso la soluzione verso la porta.

Contro l’Empoli è riuscito anche a sbloccarsi, prolungando un trend che lo vede sempre a segno all’esordio con una nuova maglia, ma non si è fermato qui. Il belga è andato a segno anche contro lo Sheriff Tiraspol, con un gol pesantissimo che ha regalato la vittoria alla prima trasferta in Europa League della stagione, sottolineando ancora una volta l’importanza che può avere per l’allenatore.

Ecco che la società si vede dunque costretta a pensare ad un modo per riuscire a sostenere il costo del cartellino per un possibile acquisto a titolo definitivo. Stando alle ultime indiscrezioni sembrava che un fattore determinante per la buona riuscita di questo affare potesse essere Tammy Abraham, che con un suo ritorno al Chelsea avrebbe potuto favorire una trattativa tra le due società, ma così non sarà.

Secondo quanto riporta il portale TalkSport.com i Blues avrebbero deciso di puntare definitivamente su Ivan Toney, attaccante del Brantford, che però deve ancora scontare una squalifica di 8 mesi che lo vedrà tornare disponibile a gennaio.

Per l’attaccante la società inglese sarebbe disposta ad offrire addirittura una cifra vicina ai 60 milioni di euro, ed un eventuale riuscita di questo affare allontanerebbe definitivamente Abraham dal Chelsea, con la Roma che si vedrà costretta a trovare altre soluzioni per provare a trattenere l’attaccante ex Inter nella capitale.