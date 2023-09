Roma, Pellegrini rientra in gruppo: le ultime da Trigoria

Buone notizie per José Mourinho in vista della sfida di campionato contro il Torino. Il capitano giallorosso rientra in gruppo.

Mancano poco più di 24 ore all’inizio di Torino-Roma. Sfida che rappresenterà il posticipo della quinta giornata di Serie A, a cui i giallorossi si presentano con la volontà di inanellare una striscia importante di risultati utili consecutivi.

Dopo aver conquistato tre punti di nevralgica importanza contro lo Sheriff per partire nel migliore dei modi in Europa League, la Roma ha goduto di un giorno di riposo per ricaricare le batterie. Questa mattina i giallorossi hanno comunque svolto la consueta seduta di allenamento al centro sportivo Fulvio Bernardini che ha offerto buone indicazioni in vista della trasferta di Torino. Come lasciano intendere le foto postate dalla Roma sul proprio sito ufficiale, infatti, si è aggregato regolarmente in gruppo Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dunque, ha smaltito i postumi del fastidio muscolare che si portava dietro da qualche settimana e verosimilmente il suo nome figurerà nella lista dei convocati che partiranno alla volta di Torino. Ancora assente, invece, Chris Smalling.

Buone notizie per la Roma: Pellegrini in gruppo

Si tratta di una notizia di nevralgica importanza per la Roma. José Mourinho avrà a sua disposizione il capitano in vista di un rush di partite a rapida successione da non trascurare.

A maggior ragione alla luce dell’infortunio accorso a Renato Sanches, il tecnico lusitano aveva l’esigenza di recuperare una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico in tempi relativamente brevi. Detto, fatto. Staremo a vedere se Pellegrini sarà utilizzato a gara in corso oppure se lo ‘Special One’ deciderà di gettare nella mischia il suo centrocampista sin dall’inizio.