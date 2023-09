Scatto della Premier sull’obiettivo della Roma: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, dalla Premier League guardano con molto interesse a quello che è un obiettivo dichiarato dei giallorossi. Inserimento dell’ultim’ora

La sensazione al momento è che la Roma sia ancora in vantaggio rispetto a tutte le altre pretendenti. Che però potrebbero aumentare nel corso dei mesi. Gennaio non è comunque tanto lontano e Tiago Pinto come sappiamo potrebbe chiudere l’operazione, accarezzata in estate. Lo stesso gm nel corso della conferenza stampa di chiusura delle operazioni di mercato ha confermato l’enorme interesse che ha la Roma nei confronti di Marcos Leonardo.

Il centravanti brasiliano è un obiettivo reale dei giallorossi. Che però con Azmoun e Lukaku – inseriti in rosa negli ultimi giorni di mercato – hanno sistemato l’attacco per quest’anno. Ovvio che questo non precluda nulla, nemmeno la possibilità, che sembra quella più reale, di fare un’offerta a gennaio, chiudere l’operazione, e portare Marcos Leonardo a Trigoria nella prossima stagione. O magari portarlo subito per farlo ambientare in quello che è un campionato completamente diverso da quello brasiliano. Insomma, le basi ci sono, ma occhio come detto a quelli che potrebbero essere gli inserimenti di altri club.

Calciomercato Roma, il Tottenham sul Marcos Leonardo

Marcos Leonardo piace molto in Europa e secondo le informazioni riportate da okfichajes.com potrebbe piacere e anche molto al Tottenham. Gli Spurs, che problemi economici onestamente non ne hanno mai avuti hanno inoltre ceduto Kane al Bayern Monaco quindi un attaccante lo cercano. E a quanto pare potrebbero essere pure interessati al giocatore del Santos.

Da quelle parti hanno capito che ormai è solamente questione di tempo, non tanto lontano, per l’addio. E si cerca ovviamente quella che potrebbe essere la soluzione migliore per tutti, soprattutto per la società brasiliana, che vuole incassare il massimo da questa cessione. Occhio, Roma.