Torino-Roma, doppio recupero e un’assenza: la conferma è UFFICIALE

Torino-Roma, l’annuncio in conferenza stampa ha fatto chiarezza su quelli che saranno i calciatori a disposizione nella sfida in programma domani sera alle 20.45.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Torino-Roma. Gara molto importante sia per i granata che per i giallorossi, che inseguendo obiettivi diversi vanno a caccia di punti preziosi con cui puntellare le rispettive posizioni in classifica.

Dopo l’importantissimo successo apri-pista maturato contro l’Empoli, Lukaku e compagni non vogliono più fermarsi. Dal canto loro i granata, reduci dalla larga vittoria all’Arechi di Salerno, non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale. La compagine di Juric, in drastica crescita, potrà giovarsi del recupero di alcune pedine importanti per lo scacchiere tattico della compagine piemontese. Di questo e di tanto altro ha parlato il tecnico dei granata Ivan Juric nel corso della conferenza stampa di presentazione alla gara.

Torino-Roma, Juric: “Vlasic ed Ilic recuperati, Vojvoda no”

Ripercorrendo il primo scorcio di stagione e le difficoltà maturate soprattutto all’inizio, con il rovinoso tonfo contro il Milan, Juric ha indicato la strada: “Mi ha fatto intristire aver perso la squadra a Milano, ma adesso ci siamo ritrovati. Dobbiamo stare sul pezzo perché altrimenti disputiamo un brutto campionato. Se concentrati, invece, possiamo fare bene. Vogliamo ripetere le ultime due prestazioni, domani mi aspetto una grande partita.

Sulla situazione infortunati e sui recuperi: “Vlasic e Ilic sono recuperati. Per Vojvoda dobbiamo vedere, spero, per la prima. Per quanto riguarda Zima, ha ancora fastidio: in difesa abbiamo dei problemi. Zapata si è allenato poco, deve alzare la condizione: vogliamo portarlo al livello di due o tre anni fa. Siamo rimasti soddisfatti della sua prova a Salerno, anche se non ha recuperato benissimo e non si è allenato con continuità.”