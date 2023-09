Torino-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Torino-Roma, domani sera i giallorossi in campo per la quinta giornata di Serie A. Alla ricerca della terza vittoria in una settimana

Messo alle spalle il debutto in Europa League con la vittoria sulla Sheriff, la Roma si allenerà questa mattina a Trigoria e poi partirà alla volta di Torino dopo essere rientrata solamente ieri dalla gara europea. Un vero e proprio tour de force per gli uomini di Mourinho che poi ricordiamo giovedì giocheranno di nuovo in trasferta sul campo del Genoa.

Non ci sarà come sappiamo Renato Sanches, uscito anzitempo contro la formazione di Bordin e che verrà valutato proprio in queste ore. Mentre ieri Pellegrini si è allenato in gruppo e oggi farà quel provino decisivo per cercare di capire se potrà tornare ad essere a disposizione dello Special One. Vedremo. Intanto andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le possibili scelte sia del portoghese che di Juric.

Torino-Roma, le probabili formazioni

In porta tornerà Rui Patricio, senza dubbio, con Svilar che si accomoderà di nuovo in panchina. Scelte fatte anche dietro, con Smalling che difficilmente sarà in campo quindi si va verso la conferma di Mancini, Llorente e Ndicka. In mezzo al campo Cristante, Paredes e Bove (Aouar non ha convinto) mentre Kristensen dovrebbe riprendersi la corsia destra con Spinazzola a sinistra. Davanti la coppia delle coppie: Lukaku e Dybala.

Non ha Vojvoda, dal proprio lato, Ivan Juric, che oggi alle 15 parlerà in conferenza stampa. Che davanti a Milinkovic Savic dovrebbe schierare Schuurs, Buongiono e Rodriguez. Bellanova a destra e Vlasic a sinistra, con Ricci, il recupero Ilic e Lazaro in mezzo. Occhio all’ex Radonjic alle spalle di Zapata.

La partita di domenica sera, infine, sarà trasmessa in diretta esclusiva solamente su Dazn.