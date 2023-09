Addio Roma, firma ‘scontata’: Sergio Ramos decisivo

Calciomercato Roma, Sergio Ramos decisivo e gran ‘ritorno’ a gennaio: hanno già deciso, gli ultimi aggiornamenti.

Gli aspetti da limare tra le fila giallorosse erano certamente numerose e hanno portato, non casualmente, Tiago Pinto e colleghi a ponderare diverse scelte nel corso del trimestre estivo da poco trascorso. Quest’ultimo ha permesso agli addetti ai lavori della Roma di provare ad assecondare gli aneliti del tecnico e la volontà di poter contare su uno scacchiere ulteriormente completato e maggiormente qualitativo rispetto a quello finalista in Europa League lo scorso anno.

Numericamente, la rosa consegnata da Pinto al proprio connazionale risulta ovviamente più completa e contraddistinta da maggiori possibilità di scelta, come ammesso dallo Special One, al netto della consapevolezza di dover sempre confidare in fortunate condizioni dei non pochi elementi apparsi, già in passato, forti ma non sempre affidabili da un punto di vista fisico.

Il corpo di impegni profilantesi nelle prossime settimane e mesi rappresenterà, dunque, anche da questo punto di vista un importante indicatore per le valutazioni di dirigenza e proprietà sulle decisioni da maturare per apportare eventuali e nuove modifiche.

Calciomercato Roma, Nacho non rinnova: Sergio Ramos decisivo

Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti relativi al possibile approdo di Nacho Fernandez dal Real Madrid, accostato alla Roma ormai da anni e divenuto anche la scorsa estate una papabile suggestione prima del rinnovo annuale con i Blancos. Come raccontatovi nella giornata di ieri, in Spagna hanno però deciso che quella corrente sarà l’ultima stagione del difensore nella capitale iberica.

Accostato anche al Napoli, Nacho potrebbe stimolare le attenzioni degli addetti ai lavori già dopo Natale, quando il Real potrebbe provare a realizzare una cessione che impedisca di perderlo a zero, liberandolo altresì a condizioni vantaggiose per chi eventualmente decidesse di puntare su un profilo affidabile e reduce da tanti anni ad alti livelli in uno spogliatoio storico come quello del Real Madrid.

Sul suo futuro, anche El Gol Digital ha riferito preziose novità, ricordando dell’interesse del Napoli ma evidenziando come il difensore spagnolo abbia attirato la forte attenzione del Siviglia, reduce dal gran ritorno di Sergio Ramos a fine mercato. Proprio lo storico spagnolo ex Real Madrid, che ha preferito la chiosa di carriera dove quest’ultima aveva avuto inizio, potrebbe rappresentare un fattore per l’evoluzione del futuro di Nacho.

Stando a quanto si legge, infatti, Sergio Ramos starebbe cercando di persuadere l’ex collega e compagno di reparto ad accettare i biancorossi.