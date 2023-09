Calciomercato Roma, addio dopo lo stop: Abraham, ostacolo da 68 milioni

Calciomercato Roma, addio dopo lo stop ed effetto domino che travolge anche Tammy Abraham. Ostacolo da 68 milioni in vista sul futuro del numero 9 giallorosso.

La scorsa stagione ha avuto un epilogo nefasto per Tammy Abraham. Il numero 9 della Roma, protagonista e trascinatore nel primo anno in giallorosso, lo scorso anno è apparso meno brillante in fase di marcatura. Per finire c’è stato il terribile infortunio in cui è incappato ad inizio giugno, in occasione dell’ultima partita della Roma allo stadio Olimpico la scorsa stagione. Nella sfida interna allo Spezia il centravanti britannico ha subito la rottura del legamento crociato anteriore.

Un infortunio che ha stravolto completamente i piani di calciomercato in casa Roma. Il centravanti inglese sembrava indiziato come possibile partente, insieme a Roger Ibanez che poi è volato in Arabia Saudita. Il lungo stop con cui sta facendo i conti il numero 9 ha obbligato Tiago Pinto a rivedere le manovre sia in uscita che in entrata. Per la squadra giallorossa era prioritario trovare un nuovo terminale offensivo da consegnare a José Mourinho, che era uscito pubblicamente sul tema in tempi non sospetti. Nell’ultima settimana di mercato il colpo Romelu Lukaku ha risvegliato gli animi della piazza romanista, un altro affare chiuso con il Chelsea da parte di Tiago Pinto, che dai Blues aveva già pescato proprio Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il Chelsea punta tutto su Toney: Abraham più lontano

E la strada per il ritorno di Abraham al Chelsea non si è mai chiusa del tutto. Il club londinese non ha esercitato per ovvie ragioni la clausola per il riacquisto del numero 9, che era fissata ad 80 milioni di euro. Ma la pista Chelsea è sempre rimasta in piedi per Abraham, che non ha escluso di tornare in Premier League.

Ma nel campionato inglese c’è un ostacolo da quasi 70 milioni sulla strada del ritorno per Tammy Abraham. Come evidenzia il sito del Mirror, il Chelsea ha deciso di piazzare il colpo Ivan Toney in attacco, il centravanti è reduce da un lungo stop per uan vicenda di calcioscommesse. L’attaccante avrebbe già comunicato al Brentford la sua volontà di cambiare aria, per lui si parla di una valutazione da ben 68 milioni di euro.