Fumogeni in campo e partita interrotta: il big match finisce malissimo

Fumogeni in campo e partita interrotta: finisce nel peggiore dei modi il big match di giornata, arbitro costretto a sospendere l’incontro

Ennesimo episodio da condannare avvenuto all’interno di uno stadio. In Italia purtroppo abbiamo assistito spesso a scene di violenza da parte dei tifosi, sia all’esterno che all’interno dell’impianto di gioco, ma anche il resto d’Europa non è da meno riguardo questo tema.

Appena la scorsa stagione infatti nella partita tra Ajax e Groningen, match che ha sancito la retrocessione dei padroni di casa, i tifosi si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio, che è costato l’interruzione della partita tra le lacrime dei piccoli spettatori presenti.

La partita è stata infatti sospesa a causa di ripetuti lanci di materiale pirotecnico in campo da parte dei tifosi di casa, che ha portato ad una momentanea sospensione della partita a causa dell’aria irrespirabile e della fitta nube nera che stava avvolgendo lo stadio. Le immagini della fitta nube nera hanno fatto il giro del mondo, così come quelle del bambino in lacrime, spaventato da quello che stava succedendo, deluso dal fatto di non poter vedere la sua squadra del cuore.

Fumogeni in campo e partita sospesa: il big match finisce nel peggiore dei modi

Ancora un caso di violenza, l’ennesimo avvenuto in uno stadio, e ancora una volta i protagonisti in negativo sono i tifosi olandesi, ma questa volta quelli dell’Ajax. Uno scenario analogo, che però questa volta vede i Lancieri nelle parti basse della classifica, in una situazione quanto mai delicata per una delle squadre più emblematiche del calcio olandese.

Come successe lo scorso anno con il Groningen anche oggi i tifosi di casa hanno fatto sospendere la gara a causa delle ripetute accensioni di fumogeni e di altro materiale pirotecnico, che hanno compromesso la sicurezza all’interno dell’impianto stesso.

Inizialmente si pensava che la situazione potesse stabilizzarsi, con l’arbitro che ha optato per sospendere momentaneamente il match, tuttavia gli animi sugli spalti non si sono placati e altri fuochi d’artificio sono stati accesi addirittura dalle tribune.

Tutto questo ha portato il direttore di gara ad optare per una soluzione definitiva, ovvero l’abbandono della partita stessa, al quale dovrebbe seguire la sconfitta a tavolino per 0-3 per i padroni di casa (che si trovavano comunque in svantaggio di 3 gol), con una classifica che vede l’Ajax sprofondare sempre di più, con l’incubo della retrocessione che rischia di alimentare altra violenza da parte dei tifosi.