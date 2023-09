Infortunio grave e niente Roma: per il bomber si teme un lungo stop, e l’entità dell’infortunio preoccupa l’allenatore

Gli infortuni hanno già condizionato la passata stagione della Roma, e rischiano di compromettere ancora il cammino della squadra. I giallorossi hanno dovuto fare i conti con le assenze sin dalla prima partita, dove mancavano due tra gli elementi migliori della rosa a disposizione del mister, ovvero Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, entrambi squalificati dalla stagione precedente.

Come se non bastasse il tecnico ha avuto a che fare anche con gli infortuni, in particolare quello di Renato Sanches, la cui condizione preoccupa e non poco sia lo Special One che i tifosi. In vista della prossima gara contro l’Empoli la Roma recupererà molti dei suoi titolari, tuttavia la situazione legata agli infortuni è già a livelli critici, anzi in questo senso si è registrato addirittura un vero e proprio record.

Con la mole di partite a cui sono sottoposti i calciatori il rischio di infortuni è decisamente più elevato, si registra infatti un altro caso in squadra, e potrebbe essere decisamente molto grave.

Infortunio grave e niente Roma: lungo stop per il bomber

Ennesimo infortunio in Serie A, questa volta tocca a Marko Arnautovic, l’attaccante dell’Inter, che in estate era stato seguito anche dalla Roma è stato costretto al cambio al minuto 71 a causa di un problema alla coscia sinistra.

Per il centravanti ex Bologna si teme dunque un lungo stop, come ammesso dallo stesso allenatore interista Simone Inzaghi, che nel post partita ha risposto così alle domande riguardo l’infortunio del calciatore austriaco: “Per un po’ di tempo perderò Arnautovic e mi dispiace per lui. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo ed è un giocatore importante per noi”

Decisamente una pessima notizia per l’Inter, soprattutto vista la smorfia di dolore di Arnautovic al momento dell’infortunio, che lascia presagire un lungo stop, tanto che dovrebbe saltare anche la gara contro la Roma in programma a San Siro il 29 ottobre.