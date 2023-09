Osimhen ‘stravolge’ le mosse della Roma: Pinto prende nota

Calciomercato Roma, l’intreccio tra il futuro dell’attaccante nigeriano e le mosse dei giallorossi non può passare inosservato. Adesso cambia tutto.

Tra i diversi spunti che offrirà la gara di campionato tra Torino e Roma c’è sicuramente la curiosità da parte di tutto l’ambiente giallorosso di vedere nuovamente all’opera la magica coppia gol formata da Dybala e Lukaku. In campo per circa 100 minuti complessivi nelle ultime due uscite, l’argentino e il belga hanno già timbrato il cartellino marcatori per quattro volte, dimostrando un’ottima intesa.

Con l’acquisto di ‘Big Rom’ effettuato negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato la Roma ha dato una sterzata importante al suo parco attaccanti, rimasto orfano di Abraham che sta recuperando dal grave infortunio. Inevitabilmente le prossime mosse di mercato dei giallorossi saranno legate a quelle del Chelsea. Non solo perché il club londinese è ancora proprietario del cartellino di Lukaku, ma anche perché i ‘Blues’ avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per il clamoroso ritorno di Abraham. Ipotesi a cui non chiudere la porta a prescindere.

Calciomercato Roma, Osimhen-Chelsea: Abraham e Lukaku nel domino

Secondo quanto riferito da Football Express, però, il primo nome nella lista dei desideri del Chelsea sarebbe ora quello di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, in procinto di rinnovare il suo contratto con il Napoli (manca ancora l’annuncio ufficiale) potrebbe lasciare gli Azzurri nel caso in cui arrivasse un’offerta da capogiro.

Come evidenziato, i Blues potrebbero tornare alla carica in estate, con Todd Boehly che si starebbe muovendo in prima persona per riuscire a capire effettivamente i concreti margini di manovra. Per adesso si tratta solo di una suggestione, ma in futuro chissà. Chiaramente tutto questo si intreccia con gli interessi della Roma. Qualora il Chelsea dovesse effettivamente chiudere per Osimhen, potrebbe anche decidere di ammorbidire la sua posizione per Lukaku. Parallelamente, però, i Blues chiuderebbero la porta a Tammy Abraham, dalla cui cessione in teoria la Roma potrebbe alimentare il sogno di orchestrare una nuova trattativa con il Chelsea per ‘Big Rom’. Staremo a vedere cosa succederà.