Serie A, altro brutto infortunio: esce dal campo in lacrime

Serie A, ennesimo brutto infortunio della giornata: il calciatore costretto ad uscire dal campo in lacrime

Pomeriggio di Serie A che si è rivelato più “problematico” del previsto per gli allenatori, a cominciare da Simone Inzaghi che nonostante sia riuscito a battere l’Empoli e ad ottenere i tre punti non sarà comunque felice. Il problema per l’ex Lazio è l’infortunio di uno degli elementi fondamentali di questa rosa, ovvero Marko Arnautovic, che ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Per l’ex Bologna si teme un lungo stop, come preannunciato anche dall’allenatore nel post partita: “Per un po’ di tempo perderò Arnautovic e mi dispiace per lui. Dispiace perché si era inserito bene nel gruppo ed è un giocatore importante per noi”. L’attaccante austriaco sarà dunque lontano dai campi per un bel po, tanto da dover probabilmente saltare la partita con la Roma, in programma il 29 ottobre a San Siro.

Quello dell’austriaco però non è l’unico infortunio di giornata, un altro calciatore è stato costretto al cambio a causa di un possibile infortunio al ginocchio, ecco di chi si tratta e le sue condizioni.

Serie A, tremendo infortunio: abbandona il campo in lacrime

Un altro infortunio colpisce la Serie A, dopo che nel pomeriggio avevamo già assistito a quello di Marko Arnautovic, per il quale si teme un lungo stop, è successo ad un altro calciatore, di un’altra rivale giallorossa.

Stiamo parlando della Fiorentina, che al sesto minuto del primo tempo della sfida contro l’Udinese perde uno dei titolari inamovibili di Vincenzo Italiano, ovvero l’esterno brasiliano Dodo. Il calciatore è stato costretto al cambio, ed è uscito in lacrime dal campo sorretto da due membri dello staff tecnico viola, anche per lui si teme un lungo stop.

L’episodio è avvenuto al minuto 6, quando sulla fascia di competenza nel tentativo di proteggere il pallone ha piantato a terra la gamba, che ha fatto un movimento innaturale che ha causato quello che si teme essere un bruttissimo infortunio. Il problema al ginocchio è ancora da valutare, ed il calciatore è stato già portato in ospedale dove dovrà sostenere gli esami di rito che daranno l’esito ufficiale dell’infortunio, con la speranza che possa riprendersi il prima possibile.