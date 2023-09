Torino-Roma, le probabili formazioni: Mou pesca il jolly

Torino-Roma sarà l’ultima gara della domenica di Serie A: ecco le possibili scelte degli allenatori e dove vederla in tv

Non c’è tempo per riposare per la Roma di Mourinho, che dopo la sosta ha finalmente cominciato a ingranare dopo una brutta partenza che aveva relegato la squadra tra le ultime posizioni della classifica. Durante le prime tre giornate Pellegrini e compagni erano riusciti a collezionare solo un pareggio, ottenuto alla prima stagionale contro la Salernitana, trascinata da un Super Antonio Candreva.

Nelle due giornate successive invece sono arrivate le prime due sconfitte in campionato, arrivate rispettivamente contro Verona e Milan. In queste prime quattro partite il dato che preoccupa tifosi e allenatore sono i gol subiti, ben sei nelle prime tre uscite stagionali, dato che ha posto sotto la lente d’ingrandimento il rendimento di Rui Patricio, colpevole in più di un’occasione sulle reti subite.

Lo Special One è riuscito a ricompattare la squadra, come dimostrano i recenti risultati ottenuti in campionato e in Europa, dove sono arrivate le prime due vittorie di questo anno, nel prossimo match invece i giallorossi affronteranno il Torino di Juric, ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Torino-Roma, probabili formazioni, diretta tv e streaming

Torino-Roma sarà la gara che chiuderà la domenica di Serie A, i giallorossi cercano una continuità di risultati utili per provare a rimanere in scia per la corsa al quarto posto, valido per l’accesso alla prossima Champions League.

Visti i risultati degli anticipi una vittoria risulterebbe ancora più fondamentale per il raggiungimento di tale obbiettivo, nella giornata di ieri infatti sia la Lazio che la Juventus non sono riuscite a conquistare i tre punti, con i bianconeri che sono usciti sconfitti dal campo del Sassuolo per 4-2, mentre i biancocelesti non sono riusciti ad andare oltre il risultato di 1-1 in casa contro il Monza.

Proprio per questo Mourinho non farà sconti, e ancora una volta metterà in campo la miglior formazione possibile, come dimostra la scelta di lanciare di nuovo tra i titolari la coppia Dybala-Lukaku dopo l’ottima prestazione contro l’Empoli. In difesa invece scelte obbligate per lo Special One a causa dell’assenza di Smalling. La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn, e sarà possibile seguirla attraverso l’app sia da tv che da dispositivi mobili, ed anche per i possessori di un pacchetto Sky che include i canali Dazn, ecco le possibili scelte dei due allenatori per questa sfida.

TORINO (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

ROMA (3-5-2) la probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala; Lukaku. All. Mourinho