Torino-Roma, Mancini furioso: ecco cosa è successo

Torino-Roma, furia in campo e richiamo immediato al compagno: ecco cosa è successo.

Scintille in campo e richiamo immediato al compagno dopo l’errore che poteva costare caro. Succede in Torino-Roma, in uno dei momenti più importanti della gara tra la squadra di Mourinho e quella di Ivan Juric. Tanti gli eventi verificatisi nel corso della seconda frazione di gara, dopo una discreta tranquillità che aveva contraddistinto i primi 45 minuti di gioco.

Tra gli eventi più importanti della seconda parte di gioco, in particolar modo, si segnala il gol di Lukaku, cui ha fatto seguito il pareggio di Duvan Zapata su calcio di punizione. Qualche discussione e confronto, sottintendete sofferenza tra le fila difensive della Roma, si era verificato però già qualche minuto prima dell’1 a 1 targato dall’ex Atalanta.

Il protagonista è stato Gianluca Mancini, che ha prontamente ripreso in modo furioso Nicola Zalewski per una disattenzione che ha propiziato un cross pericoloso e che avrebbe potuto generare preoccupazioni maggiori a Rui Patricio e colleghi.