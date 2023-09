Voti Torino-Roma, illusione Lukaku: bocciatura pesantissima

Voti Torino-Roma, bocciatura pesantissima tra le fila di Mourinho: Lukaku illude e Zapata risponde.

Si è da poco conclusa la sfida tra gli uomini di Mourinho e quelli di Ivan Juric, chiosante la quinta giornata di campionato e una domenica che proietterà nuovamente in una settimana non poco densa di impegni, alla luce del turno infrasettimanale e delle tante altre partite che, come noto già prima della sosta, avrebbero atteso anche la Roma dopo il congedo della pausa Nazionale di inizio settembre.

Dopo la vittoria contro l’Empoli e l’esordio con i tre punti in campo europeo contro lo Sheriff, Lukaku e colleghi erano ben consapevoli delle insidie sottintese alla trasferta piemontese, affrontata da Mourinho con le scelte più nobili a disposizione dello Special One, che ha riproposto la coppia Lukaku-Dybala in attacco, coadiuvata da El Shaarawy per buona parte del match, fino all’entrata in campo di Zalewski.

Torino-Roma, Zapata risponde a Lukaku: male Zalewski

La prima frazione di gioco non aveva regalato tante emozioni ma aveva comunque permesso di assistere ad un buon dialogo sull’asse tra il centravanti belga e il fantasista argentino, cercatisi reciprocamente senza però riuscire a impensierire concretamente il portiere avversario. Da segnalare, tra le fila del Torino, il buon rendimento di Buongiorno, in marcatura a uomo sul numero 90 della Roma.

Ciò non ha comunque impedito a Big Rom di trovare la terza rete consecutiva, dopo quelle con Empoli e Sheriff nel corso di questi sette giorni. Sua, infatti, la realizzazione felice quanto intelligente che ha insaccato il gol dello zero a uno alle spalle di Milinkovic-Savic. Non è basata, però, quest’ultima per regalare a Mourinho la seconda vittoria di fila in un campionato che, come per altre big, sta vedendo anche i giallorossi fare fatica a decollare con veemenza.

A segno, per il pareggio, avversario, Duvan Zapata, bravo a sfruttare la disattenzione difensiva della Roma su calcio piazzato, propiziato e scaturito da un errore di Leandro Paredes. Giallorossi, ad oggi, a quota cinque punti in campionato.

Rui Patricio 6, Mancini 6, Llorente 5.5, Ndicka 5; Kristensen 5, Cristante 6.5, Paredes 5, Spinazzola 5.5, El Shaarawy 5 (Zalewski 4.5), Dybala 6; Lukaku 7