Addio Roma: accordo già trovato e firma in Premier League a gennaio

Calciomercato Roma, rinforzo in difesa a gennaio e accordo raggiunto: salta così il doppio affare in Premier League, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il percorso della Roma di Mourinho non è stato fin qui brillantissimo in campionato, come emerso dai soli cinque punti ottenuti da Pellegrini e colleghi nel corso di queste cinque giornate di Serie A, che attualmente vedono i giallorossi in una posizione certamente non in grado di riflettere le qualità e le capacità a disposizione dello Special One.

Il tecnico, nella serata di ieri, si è comunque detto soddisfatto per la prestazione di Torino, su un campo difficile e storicamente ostile per la Roma, reduce già da un’importante trasferta europea e ancora lontana dal poter vantare un organico al completo che garantisca al mister la possibilità di poter gestire energie e risorse nel migliore dei modi.

A pesare, nella serata di Lukaku e Zapata, è stata soprattutto la disattenzione difensiva nei minuti finali di una partita affrontata con attenzione e che, con un pizzico di lucidità in più, avrebbe potuto permettere di trovare la seconda vittoria di fila della stagione. Troppo presto, comunque, per sparare sentenze o pronunciarsi su una classifica che, anche Mourinho, ha definito ad oggi non vera e destinata a cambiare nei prossimi mesi.

Come sovente evidenziato, inoltre, una discriminante non trascurabile dalla quale potrebbero dipendere i responsi di un campionato che ha già fatto registrare diverse sorprese, potrebbe essere anche il calciomercato invernale, da sempre in grado di poter offrire a dirigenze e società occasioni papabili e interessanti per la seconda parentesi di stagione.

Calciomercato Roma, accordo col Chelsea e addio a gennaio: le ultime su Sarr

Il cammino fino al mese di gennaio resta lungo e imprevedibile e, anche da tale punto di vista, siamo in una fase fin troppo preliminare per prevedere eventuali decisioni destinate ad essere ponderate ai piani alti di Trigoria. Ciononostante, le evoluzioni di mercato in ambito europeo non possono comunque essere ignorate, alla luce dell’attenzione con la quale, anche dopo l’estate, società e dirigenze continuano a monitorare scenari di mercato da approfondire in seguito.

Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Todofichajes, che ha parlato di un principio di accordo tra il Betis e il Chelsea per un giocatore finito nel mirino anche della Roma in passato, Malang Sarr. Ormai ai margini del progetto Blues di Pochettino, il difensore aveva generato attenzioni anche in Turchia. Nelle settimane finali di agosto, il 24enne francese pareva poter finire al centro di una doppia trattativa sull’asse Roma-Londra che coinvolgesse anche il suo nome oltre che a Romelu Lukaku.

La su citata fonte spagnola, come si diceva, evidenzia come, però, il suo futuro sarà con ogni probabilità al Betis, dove pare destinato ad approdare a partire dal mese di gennaio, accumulando finalmente minuti e trovando una continuità che, allo stesso tempo, permetterà al Chelsea di liberarsi di un elemento non più tenuto in considerazione.