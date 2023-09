Calciomercato Roma, rinforzo dal Real: sfida al Napoli

Calciomercato Roma, sfida al Napoli e non solo per il rinforzo dal Real Madrid: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non è arrivata la seconda vittoria di fila in campionato per la Roma di Mourinho, reduce da una settimana intensa e ricca di eventi, chiosata con un pareggio in quel di Torino che ha generato, per ammissione dello stesso mister, delusione per il risultato ma non per la prestazione dei propri uomini.

Condizioni non ottimali di campo, postumi legati alla trasferta continentale e una non troppo ampia profondità di scelta hanno sicuramente rappresentato alcuni dei fattori di maggiore difficoltà per l’organizzazione e l’affronto di una gara storicamente ostile per la Roma, attualmente ferma a quota cinque in una classifica, però, ben lungi dal sentenziare in modo definitivo.

Come ammesso dallo Special One, la situazione in campionato dei giallorossi sarà diversa tra dicembre e gennaio, quando, almeno nelle speranze del tecnico e della squadra, sarà per lui possibile contare su uno scacchiere ad oggi ancora alle prese con diverse defezioni di natura fisica, impedenti di poter contare, ad esempio, su Smalling o Pellegrini, oltre che su un Azmoun per il quale José ha speso anche nella serata di ieri parole di ammirazione e gradimento.

Calciomercato Roma, Lucas Vazquez gratis: ci sono anche Napoli e Siviglia

Dopo una partenza col freno a mano tirato, dunque, le parole dello Special One sono risultate distensive e serene, basate sulla consapevolezza circa il valore della rosa e, al contempo, sulla possibilità di avere ancora tempo a disposizione per provare ad ovviare ai diversi passi falsi compiuti in queste prime settimane di Serie A.

Come ogni anno, discriminante di non trascurabile importanza potrebbe sicuramente essere anche il calciomercato invernale, lontano ma non lontanissimo e potenzialmente in grado di poter offrire importanti aiuti anche alla società giallorossa, ben conscia di dover nel corso della presente stagione ponderare importanti decisioni circa diverse situazioni contrattuali.

Ai piani alti di Trigoria, come accaduto già in questi anni, non si perdono però di vista anche le diverse occasioni a costo zero che potrebbero aiutare a garantire nuovi upgrade alla squadra senza andare incontro a spese troppo importanti. Da tale punto di vista, non sfugga quanto riferito da Todofichajes.com, a detta del quale la Roma sarebbe sulle tracce di Lucas Vazeuqez.

L’eclettico e qualitativo laterale del Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2024 e nella capitale spagnola non parrebbero intenzionati a puntare ancora su di lui anche nei prossimi anni. Per tale motivo, Lucas Vazquez sarebbe alla ricerca di nuove soluzioni: su di lui, oltre che all’interesse del Siviglia, le penne iberiche scrivono anche di attenzioni da parte di Roma e Napoli.