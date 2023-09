Genoa-Roma, recupero e annuncio UFFICIALE: “Ci sarò”

Genoa-Roma, annuncio ufficiale e rientro per la gara infrasettimanale di giovedì: “Ci sarò”, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Partita col freno a mano e palesando non poche difficoltà nel corso di queste prime uscite di campionato, la Roma di Mourinho si trova nel pieno di una parentesi stagionale ricca di impegni e punti in palio, da affrontare col massimo dell’attenzione e con l’obiettivo di provare ad ovviare ai diversi passi falsi fin qui compiuti.

A pesare, in particolar modo, sono le prime tre gare dell’anno, che hanno visto i giallorossi totalizzare un solo punto, contro la Salernitana, e perdendo contro Hellas Verona e Milan. Al rientro dalla pausa per le Nazionali, i sette gol all’Empoli avevano permesso di registrare un importante passo in avanti, seppur razionalmente analizzato da un Mourinho dettosi consapevole di dover ancora lavorare su tanti aspetti.

Dopo la gara di ieri sera contro il Torino, il tecnico è apparso comunque sereno e conscio di avere del tempo a disposizione per crescere e migliorare le prestazioni della squadra, della quale si è detto soddisfatto per atteggiamento e prestazione.

Genoa-Roma, Messias a disposizione di Gilardino: annuncio UFFICIALE

Restano comunque numerosi gli aspetti da plasmare e migliorare per provare a recuperare terreno in una classifica che lo Special One ha definito non vera e, soprattutto, cangiante. Il mister della Roma, dopo il pareggio con il Torino, ha infatti evidenziato come la situazione dei giallorossi sarà sicuramente diversa a dicembre e gennaio, provando in questo modo a smorzare preoccupazioni di una piazza che, ovviamente, si attendeva ben altra partenza.

Gli impegni sulla carta, compresa l’Europa League, terranno impegnati i giallorossi in modo reiterato fino alla prossima pausa per le Nazionali, a partire dalla sfida infrasettimanale di giovedì contro il Genoa di Gilardino, bravo già a mettere in difficoltà e ottenere punti su big come Lazio e Napoli.

In vista della terza trasferta consecutiva della Roma, i liguri intanto recuperano pezzi importanti, come emerso dall’annuncio ufficiale di un diretto interessato. Ci riferiamo alle parole spese dall’esterno ex Crotone e Milan, fermo fin qui ai box e non ancora in grado di esordire con la nuova casacca. In occasione della visita al Salone Nautico presso la Fiera del Mare di Genova, Messias ha così parlato, dicendosi pronto per la gara contro la Roma.

“Sto bene, ho fatto due allenamenti con la squadra e solo il tempo dirà quando sarò finalmente al 100%. Con la Roma sarò in panchina“.