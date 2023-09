Genoa-Roma, ufficiale l’arbitro: Mourinho con lui non ha mai vinto

Genoa-Roma, ufficiale l’arbitro che fischierà nel match di giovedì sera contro la squadra di Gilardino: con lui Mourinho non ha mai vinto

Non c’è tempo di respirare, giovedì la Roma tornerà di nuovo in campo e lo farà ancora una volta in trasferta: gli uomini di Mourinho saranno impegnati sul campo del Genoa, che arriva a questo match dopo aver perso contro il Lecce nel finale di partita. Un’altra sfida da prendere con le pinze, un’altra trasferta difficile.

E nel frattempo il designatore arbitrale Rocchi ha ufficializzato l’arbitro del match: a fischiare sarà Orsato. I suoi assistenti saranno Scatragni e Zingarelli, il quarto uomo Tremolada, mentre al Var ci sarà Mazzoleni e Avar sarà Paterna.

Genoa-Roma, i precedenti con Orsato

I precedenti con Orsato non sono incoraggianti: la Roma nelle ultime quattro uscite con il fischietto veneto non ha mai vinto: ha pareggiato due volte contro Bologna e Milan e ha perso altrettante contro Napoli e in un derby contro la Lazio: tutte partite queste dirette lo scorso anno. L’ultima vittoria con Orsato a dirigere è datata addirittura 2020, con Fonseca in panchina e contro la Fiorentina. Insomma, da quando siede sulla panchina della Roma, José Mourinho non ha mai vinto con il fischietto di giovedì sera.

La sfida contro il Genoa è stata arbitrata due volte da Orsato: una vittoria per squadra. Per il direttore di gara quella di giovedì sarà la seconda presenza in Serie A di quest’anno.