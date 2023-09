Marcos Leonardo a gennaio, avviso e poker in Premier League

Calciomercato Roma, sfida a quattro e assalto dalla Premier League: le ultime sul futuro di Marcos Leonardo.

Il centravanti brasiliano ha rappresentato oltre ogni ragionevole dubbio uno dei profili più interessanti e chiacchierati dell’ultima campagna acquisti, contraddistinta in casa Roma non solo dalla concretizzazione delle necessarie cessioni ai fini del Fair Play Finanziario ma anche dalla ricerca di elementi da consegnare a condizioni convenienti a mister Mourinho.

Quest’ultimo, pur ammettendo il limite della fragilità fisica di diversi giocatori, ha evidenziato la propria soddisfazione per qualità e profondità di uno scacchiere che potrebbe andare incontro a ulteriori modifiche anche dopo Natale. Al netto dei soli cinque punti in classifica, la squadra palesa ancora importanti margini di crescita, oltre che defezioni sulle quali, se ci saranno i giusti presupposti, si proverà a lavorare anche durante il calciomercato invernale.

Da tale punto di vista, proprio nella campagna acquisti di gennaio potrebbero arrivare novità ed evoluzioni di non poco conto relativamente al futuro di uno dei giocatori maggiormente discussi, come detto sopra, dell’ultima estate: Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, quattro squadre di Premier su Marcos Leonardo

Il centravanti del Santos, come ammesso dallo stesso Tiago Pinto nella conferenza stampa di inizio settembre, è seguito dalla Roma da più di un anno. Gli interessi e le avances per il bianconero, dunque, sono ben più lontane rispetto ai recenti affondi di agosto, rimasti non concretizzati a causa delle tante sovversioni e cambiamenti vissuti dalla società del Peixe e che hanno bloccato il nulla osta per la cessione di Marcos Leonardo.

Quest’ultimo, dopo un periodo difficile e complicato legato al mercato, è adesso tornato a disposizione della squadra, continuando a palesare grandi qualità e margini di crescita e giustificando in tal modo anche i diversi interessi giunti da un campionato nobilissimo come quello della Premier League.

A tal proposito, proprio mentre la Roma continua ad essere consapevole e vigile sulla situazione, arrivano aggiornamenti non trascurabili da 90min.com, confermate anche dalla fonte brasiliana di PL Brasil. Sul bomber, infatti, ci sarebbero ben quattro squadre di Premier League, Tottenham incluso. Tra queste, oltre a West Ham e Chelsea, si segnala il Brentford, alla ricerca di un valido alter ego a Ivan Toney, in scadenza contrattuale nel 2024.