Mourinho nei guai, salta anche il Frosinone

Il tour de force della Roma, che giovedì sarà impegnata a Genova contro la squadra di Gilardino, si chiuderà in parte domenica con la sfida all’Olimpico contro il Frosinone. Per quel match, José Mourinho, potrebbe avere a disposizione anche Lorenzo Pellegrini, che spera di essere abile a arruolabile già nel turno in mezzo alla settimana. Così come potrebbe essere a disposizione anche Aouar.

Non arrivano invece per il momento delle buone notizie per Smalling. Il difensore inglese che non ha giocato contro l’Empoli è ancora ai box. E secondo Il Messaggero non ci sarà nemmeno nel derby laziale contro i ciociari guidati da Eusebio Di Francesco. Un guaio per Mou, che si dovrà affidare di nuovo a Mancini, Llorente e Ndicka. E con Celik prima alternativa dietro, visto che, come sappiamo, anche Kumbulla è out.

Mourinho nei guai, Smalling salta anche la sfida a Di Francesco

Il problema di Smalling non è del tutto chiaro. Già il suo avvio di stagione non è stato dei migliori visto che nelle uscite di campionato dove ha giocato insieme a Rui Patricio ha dimostrato di essere lontano da una condizione fisica accettabile. Forse perché frenato da qualche guaio fisico di troppo che questo stop sta confermando. Per Mou comunque rimane una grossa perdita, una di quelle difficili da coprire.

Con l’addio di Ibanez lo Special One – lo ha ribadito ieri dopo la gara contro il Torino – ha perso un ottimo difensore. Ndicka ha fatto un poco di fatica ad entrare nei meccanismi ma adesso sembra essere in crescita. Si spera possa farlo ancora. In ogni caso alternative non ce ne sono, e bisogna fare come spesso è successo di necessità virtù. Purtroppo aggiungeremmo, anche.