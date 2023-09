Nuovo stadio Roma, svolta storica UFFICIALE: l’annuncio di Gualtieri

Roma, lavori e annuncio UFFICIALE per lo Stadio: ecco le parole del sindaco Roberto Gualtieri.

Le questioni in casa Roma stanno certamente riguardando una pluralità di aspetti, legati al calcio giocato e non solo: le discussioni del recente passato hanno toccato il rendimento della squadra nel corso di questi primi impegni in campionato, durante i quali Pellegrini e colleghi hanno palesato difficoltà e perduto terreno in una classifica che, per ammissione dello stesso Mourinho, può però ancora cambiare e sorridere alla squadra giallorossa.

I tanti impegni di questa fase rappresenteranno una discriminante non trascurabile per provare a sanare un cammino che, almeno in campo italiano, è iniziato col freno a mano tirato. Non solo, però, discussioni di natura squisitamente calcistica: in casa Roma, da tempo, si attendono evoluzioni su tanti altri aspetti e, in particolar modo, su una progettualità dei Friedkin che risulta ad oggi essere basata anche sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma.

Stadio della Roma Femminile, svolta storica e annuncio: le parole di Gualtieri

Da anni e già nel corso della precedente gestione societaria, la questione stadio aveva generato discussioni, polemiche e attese. Negli ultimi mesi, il mondo della politica e lo stesso club giallorosso hanno cercato di far progredire in modo spedito una questione tanto a cuore alla città e alla piazza tutta, ben consapevole dell’importanza dell’upgrade che deriverebbe dall’inaugurazione di una struttura di proprietà giallorossa.

In attesa di evoluzioni e aggiornamenti, intanto, le parole spese dal sindaco Roberto Gualtieri sottintendono un’ormai ben nota attenzione da parte del club nei confronti della squadra femminile, alla quale si sta cercando di assicurare uno Stadio, il Tre Fontane, che permetta di rispettare le norme FIGC e Uefa. L’obiettivo è quello di rendere la struttura in grado di ospitare anche le sfide di Champions League, oltre che di campionato.

A tal proposito, così il primo cittadino della Capitale. “Dopo troppi anni di stallo, finalmente il Tre Fontane rinascerà: siamo riusciti a sbloccare con tenacia e pazienza una situazione che non pareva presentare vie di uscita. Grazie all’Assessore Onorato e agli Uffici del Dipartimento Sport, l’impianto comunale potrà adesso avere una nuova vita, ospitando le gare della Roma Femminile anche in Champions League”.