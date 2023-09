Scelto il nuovo allenatore: Mourinho è fuori

Dalla Spagna trapela una nuova indiscrezione che indirettamente coinvolge anche José Mourinho. Decisione presa.

Nonostante la partenza a rilento in campionato, la sensazione è che dal pareggio contro il Torino siano tanti i segnali positivi lanciati dalla Roma di José Mourinho. Il tecnico portoghese, pur rammaricandosi per i due punti persi, ha comunque sottolineato la buona prova offerta dai suoi ragazzi, soprattutto nella seconda frazione di gioco.

L’obiettivo di Lukaku e compagni sarà quello di provare a ricucire il gap rispetto al treno europeo, già a partire dal prossimo impegno contro il Genoa in programma giovedì alle 20.45. Un autentico banco di prova per la compagine di José Mourinho, che intanto continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Non sono poche le indiscrezioni legate al futuro dello ‘Special One’, legato da un contratto con la Roma in scadenza il prossimo giugno. Per adesso il tema rinnovo non è stato ancora affrontato; anche questo spiega perché il tecnico lusitano continui ad essere accostato a diversi top club. Sia pur in sordina, diverse fonti dalla Spagna continuavano a riferire, ad esempio, di un possibile interessamento del Real Madrid per l’allenatore portoghese. In realtà, stando a quanto riferito da Radio Marca, i Blancos avrebbero già sciolto le riserve, individuando l’erede di Ancelotti.

Il Real Madrid ha scelto Xabi Alonso come erede di Ancelotti: effetto domino Mourinho

Come evidenziato, Florentino Perez avrebbe scelto Xabi Alonso come candidato ideale per sostituire Ancelotti. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, il Real avrebbe sciolto le riserve piazzando l’affondo decisivo per l’attuale tecnico del Bayer Leverkusen, già da tempo in orbita Real.

Si tratta di una scelta di rottura che, chiaramente, rischia di innescare un effetto domino importante. Sia pur irrisorie già in partenza, Perez ha chiuso le porte all’eventuale possibilità di un ritorno in Spagna di Mourinho, il cui obiettivo comunque resta quello di chiudere al meglio la stagione con la Roma. L’ipotesi rinnovo con i giallorossi non può essere trascurata a prescindere anche se il focus di tutto l’ambiente, allenatore e proprietà compresa, è teso a trarre il meglio da una stagione nella quale Lukaku e compagni sono costretti ad inseguire.