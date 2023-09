Stop lungo e niente Roma: la diagnosi è ufficiale

Stop lungo e niente Roma: la diagnosi adesso è anche ufficiale e mette il tecnico con le spalle al muro. Almeno due i mesi di stop

Era nell’aria già da ieri. Adesso è anche ufficiale. L’Inter perde Marko Arnautovic per diverso tempo e il giocatore nella sfida contro la Roma non ci sarà. Questa mattina l’attaccante ex Bologna, accostato anche ai giallorossi nella sessione estiva di mercato, ha effettuato i consueti esami strumentali dopo l’infortunio nella gara contro l’Empoli di ieri.

“Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane”. Queste le righe apparsa sul sito ufficiale dell’Inter. E secondo alcuni esperti serviranno almeno due mesi per rivederlo in campo.

Stop lungo e niente Roma, Arnautovic fuori due mesi

La sfida tra Inter e Roma è in programma tra poco più di un mese. C’è del tempo quindi, ma non per Arnautovic che Inzaghi spera di riavere a disposizione alla fine del prossimo mese di novembre. Insomma, una grossa perdita per i nerazzurri che adesso si ritrovano solamente con tre attaccanti: Lautaro, Thuram e Sanchez.

Ovviamente la sfida è segnata in rosso sul calendario per due motivi, non solo uno, così come lo scorso anno. Infatti la carriera di Mourinho è legata in maniera incredibile alla società nerazzurra. E da quest’anno in giallorosso c’è anche Romelu Lukaku, un ex fresco della squadra di Inzaghi. Anche ieri Marotta ne ha parlato: “Ci siamo rimasti male” ha detto l’amministratore delegato dei lombardi. Ci sono rimasti un poco meno male – è un eufemismo – i tifosi della Roma, che hanno goduto fino al momento di tre reti in quattro presenze del belga. Che poi si possono considerare pure tre, vista che la prima è stata solamente di 20minuti finali contro il Milan due giorni dopo il suo arrivo a Roma.