Colpo di scena Roma: scambio choc per Lukaku

Protagonista indiscusso della Roma, Romelu Lukaku continua a calamitare molte voci di calciomercato. Lo scambio che fa saltare il banco.

Nonostante il pareggio dal sapore di beffa siglato da Duvan Zapata, i segnali di crescita mostrati dalla Roma nella sfida contro il Torino non sono passati inosservati. I cinque punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato sono un bottino oggettivamente troppo magro; tuttavia, quanto di buono mostrato nella ripresa contro i granata autorizza a guardare con ottimismo ai prossimi impegni.

Il terzo gol consecutivo di Romelu Lukaku ha impreziosito una prova d’autore da parte di Big Rom. Il belga si è letteralmente preso la squadra sulle spalle, orientando le azioni offensive più pericolose della compagine di Mourinho. I miglioramenti nella manovra della Roma sono evidenti: la capacità del numero 90 di proteggere la palla e di offrire importanti soluzioni ai compagni contribuiscono ad offrire una valvola di sfogo importante alla manovra. Lukaku, però, continua a calamitare l’attenzione anche in sede di calciomercato; nonostante il suo approdo alla Roma sia recente, non sono poche le voci sul futuro dell’attaccante di proprietà del Chelsea.

Calciomercato Roma, tra sogno e realtà: scambio Lukaku-Abraham, ecco la nuova suggestione

A tal proposito merita di essere attenzionata l’ultima suggestione lanciata da calciomercatoweb.it. Alla luce degli ultimi rumours rimbalzati dall’Inghilterra, secondo cui un eventuale ritorno di Abraham al Chelsea non rappresenterebbe affatto un’ipotesi utopistica, non è escluso che si possano creare le premesse per uno scambio a sorpresa.

Laddove i Blues dovessero effettivamente spingere sull’acceleratore per creare i presupposti dell’Abraham back, la Roma potrebbe chiedere al Chelsea un’apertura importante per la cessione a titolo definitivo di Romelu Lukaku. Ricordiamo che il prezzo del cartellino di Abraham, che sta recuperando dal grave infortunio patito contro lo Spezia nell’ultima di campionato della scorsa stagione, si aggira sui 50 milioni di euro. I rapporti tra Chelsea e Roma, come confermato dalla trattativa Lukaku, sono ottimi. Quella di uno scambio tra Abraham e Lukaku rappresenta una pista suggestiva ma sicuramente non utopistica, soprattutto se dovessero emergere segnali di apertura in merito alla possibilità di imbastire l’affare a titolo definitivo. Staremo a vedere se e quando ci saranno segnali in tal senso.