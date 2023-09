Intreccio Roma-Juventus, il vicepresidente chiude i giochi: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, dall’Argentina emergono dettagli interessanti sul futuro di un calciatore accostato anche ai giallorossi. Le ultime.

Nonostante il pareggio beffa strappato dal Torino con Duvan Zapata, la Roma dalla trasferta contro i granata può cominciare a mettere un primo mattoncino per il modo con il quale ha approcciato alla gara soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Una delle poche note negative, però, resta il contributo poco soddisfacente della corsia mancina. Sia Spinazzola che Zalewski non sono riusciti ad incidere quanto Mourinho si aspettava. Più in generale, dall’inizio di questa stagione la corsia mancina non ha convinto al 100%, alimentando dubbi ed incertezze. Nonostante la sessione invernale di calciomercato sia ancora lontana, non sono pochi i profili che vengono accostati ai giallorossi per rinforzare la catena di sinistra, a cominciare da quel Valentín Barco sul quale in tempi e in modi diversi hanno messo gli occhi diverse big europee.

Calciomercato Roma, intrigo Barco: Riquelme esce allo scoperto

Il funambolico terzino del Boca Juniors, che nelle ultime due stagioni si è messo in mostra a suon di prestazioni esaltanti, ha infatti calamito l’interesse di svariate compagini in Premier League e non solo. Il Manchester City e il Brighton, tra le altre, hanno avviato sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Parallelamente, però, Barco è uno dei profili finiti nel dossier di diversi addetti ai lavori di Serie A.

Dall’Inghilterra hanno infatti accostato il laterale mancino del Boca anche a Roma e Juventus. Intervenuto nel corso di un’intervista rilasciata pochi minuti prima della sfida contro il Palmeiras in Copa Libertadores, l’attuale vicepresidente degli Xeneizes, la bandiera Juan Román Riquelme, ha ribadito con forza che “Barco ha un contratto fino a dicembre 2024”. A chi gli ha chiesto lumi sul futuro del gioiellino argentino, Riquelme ha dunque risposto facendo leva sul vincolo contrattuale che lega il classe ‘2004 al Boca. Come aggiunto da TNT SPORT, nonostante gli ultimi rumours, l’intenzione del club sudamericano è quello di rinnovare il contratto di Barco ed aumentare il valore della clausola di rescissione. Al momento un accordo tra le parti non è stato ancora trovato, ma le trattative sono in corso. L’auspicio del Boca è quello di trovare la quadra in tempi relativamente brevi.