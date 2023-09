Mele e palline da tennis in campo, clamoroso: match interrotto

L’episodio ha subito fatto il giro del web, calamitando l’attenzione mediatica: il motivo della protesta dei tifosi. Ecco tutti i dettagli.

Negli ultimi giorni a prendersi le luci della ribalta, soprattutto alla luce di quanto successo in Olanda, sono stati gli episodi che hanno visto protagonisti molti tifosi che, ad esempio, hanno portato alla sospensione di Ajax-Feyenoord.

Molto meno violenta ma sicuramente più curiosa la protesta dei tifosi del Bayern Monaco. In occasione della sfida valida per il terzo turno di DFB Pokal, infatti, i tifosi bavaresi hanno di fatto causato l’interruzione del match tra Pressen Munster e Bayern Monaco lanciando in campo palline da tennis e mele dagli spalti. Il motivo della protesta è da ricondurre alla scelta da parte della Federazione della Bundesliga di disputare questa sera la gara, inizialmente in programma nella settimana precedente all’inizio del campionato fissato il 12 agosto. Il match, però, non era stato disputato per dare spazio alla sfida di Supercoppa che ha visto il Bayern affrontare, e perdere, con il Lipsia.

A tal proposito, sugli spalti è comparso uno striscione dal contenuto emblematico: “Niente Supercoppa nel weekend di Pokal”. La gara è comunque proseguita, con il Bayern che ha chiuso la prima frazione di gioco conducendo 3-0, limitandosi a gestire il largo e rassicurante vantaggio nei primi minuti della seconda frazione di gioco. Mele e palline da tennis in campo, dunque: è successo anche questo in un inizio di stagione che definire non banale sarebbe solo un eufemismo.