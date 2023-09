Presidente ucciso dopo la sconfitta: agguato choc allo stadio

Grave lutto nel mondo del calcio. Il presidente del club è stato ucciso dopo la partita nei pressi dello stadio, il cordoglio della società e della Federazione.

Un fatto di cronaca nera scuote il mondo del calcio. Il presidente del club colombiano è stato ucciso dopo la sconfitta della propria squadra. L’agguato mortale è avvenuto nei pressi dello stadio, insieme al patron del Tigres era presente anche la figlia, rimasta illesa dopo l’attacco a colpi di pistola. Ecco il cordoglio da parte della società e della Federazione colombiana, tutto il mondo del calcio è sconvolto dall’assassinio di Édgar Paez.

Il presidente del Tigres, squadra che milita nella seconda serie calcistica in Colombia, è stato ucciso a colpi di pistola dopo una partita. L’omicidio è avvenuto nei pressi dello stadio Metropolitano de Techo di Bogotà. Subito prima dell’agguato c’era stata la sconfitta del Tigres, superato per 2-3 dall’Atletico Calì. Secondo le ultime ricostruzioni che giungono dalla Colombia il presidente Édgar Paez è stato raggiunto da tre colpi di pistola che gli sono risultati fatali. Il fatto di cronaca nera si è consumato sabato sera nel paese del Sud America, in auto con la vittima viaggiava anche la figlia, rimasta illesa dopo il terribile agguato vicino l’impianto sportivo.

Shock in Colombia, agguato al presidente del Tigres dopo la gara: ucciso nei pressi dello stadio

In queste ore rimbalzano in tutto il mondo i messaggi di dolore e cordoglio del Tigres. La società colombiana ha così salutato il proprio presidente: “Il Tigres e il mondo dello sport colombiano sono distrutti dalla notizia. Il suo impegno per il Tigres e per lo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un marchio indelebile su tutti quelli che l’hanno conosciuto.”

Anche la Federazione calcistica colombiana ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Paez e alla squadra: “La Federcalcio colombiana e il suo Comitato Esecutivo piangono la scomparsa del signor Édgar Paez, presidente del Tigres FC Club. Esprimiamo le nostre condoglianze e siamo al fianco della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi cari nel loro dolore. Riposi in pace“.