Roma “tradita”, la verità viene a galla: “Inter? Sarebbe un onore”

Roma “tradita”, clamorosa ammissione dell’agente del calciatore che in diretta ammette tutto: “Inter? Sarebbe un onore”

La storia della Roma è caratterizzata da tantissimi calciatori che sono riusciti a diventarne un simbolo, tra i più famosi figurano ovviamente i nomi di Francesco Totti e Daniele De Rossi, che di recente si sono aggiunti a nomi del calibro di Di Bartolomei e Giannini.

Figli di Roma, capitani e bandiere, questo è grande vanto che i tifosi romanisti possono mostrare con orgoglio, sono pochi infatti i calciatori che decidono di dedicare tutta la loro carriera ad una singola squadra, soprattutto se quella squadra non è il Real Madrid, e non può garantire uno stipendio a doppia cifra.

I soldi arabi secondo molti tifosi nostrani stanno togliendo anche quell’ultima briciola di “romanticismo” a questo sport. Sono sempre di più i giocatori che cedono alla tentazione di uno stipendio faraonico, rinunciando di fatto alla gloria in Europa, ed ecco che, anche e recenti dichiarazioni rilasciate dall’agente del calciatore arrivano all’orecchio dei supporter giallorossi come un vero e proprio tradimento nei loro confronti

L’agente di uno degli ex volti noti di Trigoria ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay, durante la trasmissione ha parlato del possibile futuro del suo assistito, che potrebbe essere finito nel mirino dell’Inter dopo l’infortunio di Arnautovic. Stiamo parlando di Stefano Okaka, a Roma dal 2004 fino al 2012, tra giovanili e esperienze non proprio fortunate all’estero in prestito fino al definitivo addio, ecco le parole del suo agente in cui ammette il “tradimento” ai colori giallorossi:

“Stefano è svincolato, l’accostamento con quanto successo ad Arnautovic è normale. Ma Marotta si è espresso dicendo che l’Inter non ha intenzione di intervenire del mercato. Se cambieranno idea non sta a me dirlo. Qualora arrivasse la chiamata sarebbe un onore. Lui è sempre stato interista. Staremo a vedere. Ad oggi non c’è niente. L’Inter ha sondato Okaka. Non ci siamo mai sentiti dell’Inter. Stefano conosce le dinamiche del mercato. Non mi ha mai chiamato dicendo “andiamo all’Inter”.

L’agente ha poi continuato parlando di altre due possibili opzioni per il futuro del suo assistito: “Poteva essere un’idea, ma solo per una notte. Bari? Ci son stati dei contatti, è un dato di fatto. Ma ho letto “non se ne fa più niente per problemi fisici”. Son cose non veritiere. Si è preso del tempo. E’ stato benissimo in Turchia, si è voluto svincolare. Sampdoria e Bari? Non è la priorità. Qualcosa c’è. Fisicamente sta bene.”