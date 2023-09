Scambio e cash, affare da 80 milioni: reazione a catena Abraham

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti che indirettamente chiamano in causa anche la Roma. Sono pronti ad imbastire una maxi operazione.

Focus sul campo. Dopo il pareggio beffa ottenuto contro il Torino, la Roma di José Mourinho non può più permettersi passi falsi per non perdere ulteriore contatto dalle prime della classe. I giallorossi, pur lanciando segnali positivi soprattutto nel secondo tempo della sfida con i granata, sono attesi da un vero e proprio banco di prova contro il Genoa.

A mettersi in evidenza nelle ultime uscite è stato soprattutto Romelu Lukaku. L’attaccante belga, autore di tre gol tra campionato ed Europa League, si sta letteralmente caricando la squadra sulle spalle lanciando segnali esaltanti. L’upgrade raggiunto dal reparto offensivo con l’acquisto di ‘Big Rom’ sembra essere evidente. Ovviamente il tutto potrebbe ripercuotersi in maniera tangibile anche sul futuro di Tammy Abraham, che anche prima del grave infortunio dal quale sta recuperando era finito nella lista dei desideri di diversi club inglesi.

Calciomercato Roma, Chelsea ed Arsenal su Toney: ecco cosa cambia per Abraham

Tra le diverse situazioni prospettate per il futuro di Abraham, sembrava essersi fatta strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno al Chelsea. Suggestione che per adesso è destinata a restare tale, anche perché i Blues hanno avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di altre operazioni.

Da tempo, infatti, i londinesi hanno individuato in Ivan Toney del Brentford un possibile innesto. Indiscrezione confermata anche da 90 min.com, secondo cui il Chelsea e l’Arsenal potrebbero dar vita ad un animato duello di mercato. Ma c’è di più. Entrambi i club londinesi, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto qualche contropartita tecnica per abbassare la parte cash, che si aggira sugli 80 milioni di euro. Esborso che né il Chelsea né l’Arsenal intendono garantire; motivo per il quale nelle prossime settimane, con l’intento di anticipare la concorrenza, i Blues e i Gunners cercheranno di imbastire con il Brentford una maxi operazione, comprendente una parte cash e almeno una contropartita tecnica. Seguiranno aggiornamenti.