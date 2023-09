Dalla Roma a Cristiano Ronaldo, annuncio UFFICIALE e firma

Dalla Roma a Cristiano Ronaldo, dopo l’addio alla capitale arriva l’ufficialità: per lui una nuova avventura in Arabia

I soldi arabi hanno investito come un ciclone il calcio europeo, che piano piano ha visto alcuni dei suoi migliori calciatori preferire un cospicuo stipendio piuttosto che competere ad alti livelli nel vecchio continente. Il movimento della Saudi Pro League non si limita soltanto a calciatori vicini alla fine della loro carriera, anche giovani promesse e calciatori nel pieno della maturità calcistica non hanno saputo rinunciare alle offerte.

Un esempio è proprio il difensore brasiliano, ormai ex Roma, Roger Ibanez che a soli 24 anni lascia la capitale per trasferirsi all’Al Ahli insieme ad un’altra vecchia conoscenza del calcio nostrano, ovvero Demiral. Un movimento che sembra destinato a crescere, sia per i capitali investiti che per le caratteristiche dei calciatori arrivati, tra cui figurano nomi del calibro di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

Dopo la cessione del centrale sudamericano un altro grande nome “romanista” dopo l’addio alla capitale ha deciso di raggiungere Ronaldo, per lui firma sul contratto e annuncio ufficiale.

Dalla Roma a Cristiano Ronaldo: firma sul contratto e annuncio ufficiale

Mané, Firmino, Cristiano Ronaldo, sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno sposato il progetto arabo, con il portoghese che ha fatto da pioniere per quanto riguarda i trasferimenti nella Saudi Pro League. Il fenomeno ex Real aveva annunciato le ambizioni arabe, arrivando a dire che questo campionato potesse diventare uno dei migliori al mondo, ma in pochi diedero credito alle sue parole.

A pochi mesi da questa scelta potremmo dire che ancora una volta CR7 non ha deluso le aspettative, come dimostra infatti il tipo di calciatori arrivati dall’Europa, come ad esempio Milinkovic Savic e Gabri Veiga, che dopo un’estenuante trattativa con il Napoli ha preferito declinare l’offerta per raggiungere anche lui Ronaldo.

مجلس إدارة نادي #النصر يُصـدر قرارًا بتعيين السيد جويدو فينجا رئيسًا تنفيذيًا للنادي ✍️ تعـرّف على السيـرة الذاتية للرئيس التنفيذي الجديد 💛 pic.twitter.com/8Y23LDlF8N — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 27, 2023

Le società arabe però non si fermano ai giocatori, sui canali ufficiali dell’Al Nassr è di recente apparso un annuncio ufficiale che riguarda una vecchia conoscenza della Roma, ovvero Guido Fienga, che diventerà dunque Ceo del club arabo, per lui pronta una nuova avventura dopo esser stato amministratore delegato dei giallorossi dal 2019 al 2021.