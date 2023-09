Il ritorno di Conte in Serie A: hanno già svelato le cifre

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco: il tecnico pugliese è il primo nome per l’eventuale ribaltone in panchina. I dettagli.

Tra i tecnici attualmente liberi il profilo di Antonio Conte è fra quelli che maggiormente stuzzicano le fantasie dei tifosi. Dopo la separazione dal Tottenham, l’ex tecnico di Juve ed Inter non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, preferendo prendersi del tempo per valutare il da farsi.

E chissà che le strade dell’allenatore salentino e della Serie A non possano nuovamente ritornare ad incrociarsi. Del resto non sono poche le big a cui Conte, direttamente o indirettamente, è accostato. A tal proposito occhio alle vicende in casa Napoli, dove l’inizio di stagione tutt’altro che esaltante ha fatto sì che Garcia finisse immediatamente nel mirino della critica. L’allenatore francese gode della fiducia di De Laurentiis che nel post partita di Bologna si è complimentata con la squadra che, pur non centrando i tre punti, ha comunque evidenziato segnali di crescita importanti. Tuttavia, è naturale che Garcia sia chiamato immediatamente a scuotere l’ambiente per lanciare segnali importanti: in caso contrario l’opzione esonero, caldeggiata dai tifosi, potrebbe diventare qualcosa di concreto.

Antonio Conte sulla panchina del Napoli: bookmakers scatenati

Tuttavia il profilo di Antonio Conte è stato ‘invocato’ anche dai tifosi del Milan dopo la brutta sconfitta patita nel derby. Parallelamente, però, l’ex allenatore del Tottenham potrebbe diventare un’opzione anche per la Roma, nel caso in cui a fine stagione si dovessero creare i presupposti per l’addio di Mourinho.

Ad ogni, stando alle quote dei bookmakers, l’opzione Conte-Napoli rappresenta la candidatura più calda. Secondo le quote Sisal, infatti, l’approdo dell’ex commissario tecnico della Nazionale sulla panchina del Napoli al posto di Garcia è mancata 5 volte la posta. Una quota sicuramente in picchiata e che va monitorata con attenzione perché passibile di ulteriori oscillazioni nel caso in cui Osimhen e compagni non dovessero ritornare alla vittoria in campionato nelle prossime uscite.