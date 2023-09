Il ritorno in panchina di Gattuso: la firma è UFFICIALE

Il ritorno di Gennaro Gattuso in panchina è ufficiale, l’ex tecnico del Napoli e della Fiorentina firma un contratto fino al 2025

Essere un allenatore di calcio non è un mestiere per niente facile, soprattutto ad alti livelli. Spalle larghe ed un carattere forte sono determinanti per ricoprire un ruolo di tale responsabilità, a maggior ragione quando in caso di fallimenti si viene indicati come principali indiziati nel caso in cui si voglia trovare un colpevole.

Lo sa bene ad esempio Rudi Garcia, a cui è toccato l’arduo compito di sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, dopo che il tecnico di Certaldo era riuscito a conquistare il terzo scudetto della storia partenopea. Eppure la squadra è molto simile a quella dello scorso anno, con l’unica cessione importante avvenuta nel reparto arretrato, orfano del coreano Kim.

Quella del francese è una delle prime panchine che scotta, e le voci su un suo esonero si fanno sempre più insistenti, mentre per una vecchia conoscenza della nostra Serie A è arrivato il momento di tornare ad allenare e lo fa con una delle big del campionato.

Gattuso torna in panchina: UFFICIALE il contratto con la nuova squadra

Sono molti gli allenatori ritenuti top che in questa stagione non hanno ancora trovato una panchina che soddisfi le loro ambizioni, su tutti i nomi più importanti sono sicuramente quelli di Antonio Conte e Zinedine Zidane. L’ex Chelsea e Juventus ha manifestato più volte la voglia di tornare ad allenare in Italia, tuttavia visto il cospicuo ingaggio una trattativa con i top club nostrani appare ad oggi molto complicata.

Un’altra conoscenza del nostro campionato invece è pronta ad una nuova avventura, stiamo parlando di Gennaro Gattuso che dopo un’esperienza non certo entusiasmante in Spagna al Valencia è pronto a ripartire dalla Francia. Sull‘ex Milan e Fiorentina era forte l’interesse del Marsiglia, rimasto senza manager dopo l’addio di Marcelino, che ha deciso di abbandonare l’incarico dopo le contestazioni a seguito della cocente eliminazione dai preliminari di Champions League.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

Gennaro Gattuso ha dunque ufficialmente firmato il suo nuovo contratto, che lo legherà al club transalpino fino al 2025 con un opzione per prolungare di un ulteriore anno, e durante questa stagione sarà dunque uno degli avversari della Roma di Mourinho in Europa League.