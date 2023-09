Nuovo flop e rischio esonero prima della Roma

Nuova sconfitta e panchina in bilico, aumentano le difficoltà prima della sfida alla Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano gli impegni sui campi nazionali in questa parentesi di campionato densa quanto importante, attualmente caratterizzata dalla disputa del primo turno infrasettimanale della stagione, in grado di generare non poche discussioni e attenzioni già nel corso di questi giorni. Basti pensare alla vicenda Osimhen, alimentante un pericoloso fuoco partenopeo nato già in quel di Bologna ma da poco lenitosi grazie alla convincente vittoria degli uomini di Garcia contro l’Udinese di Sottil.

Non è bastato il gran gol di Samardzic, arrivato sul 3 a 1, a mettere in difficoltà una squadra apparsa fin qui lontana da quella vista lo scorso anno ma che, proprio in quanto Campione di Italia, è ben lungi dall’essere totalmente spenta o lontana da grandi ambizioni. In attesa della sfida della Roma domani sera, in casa di un Genoa che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre ben più blasonate, intanto, arrivano novità che potrebbero toccare anche il mondo giallorosso nel corso delle prossime settimane, quando ci saranno nuovamente gli impegni europei.

Servette, nuovo pareggio e ottavo posto in classifica: Weiler sotto osservazione prima della Roma

Se il cammino della squadra di Mourinho tarda a decollare in campionato, l’esordio in Europa League, almeno in termini di risultati, è stato importante e felice, grazie alla non scontata vittoria targata Lukaku contro lo Sheriff la scorsa settimana. Importante partire col piede giusto e affrontare il girone con la consapevolezza acquisita in questi anni di soddisfazioni (e anche amare delusioni) a livello continentale.

Proprio in vista di quello che sarà il prossimo impegno della Roma in Europa League, merita una citazione l’attuale situazione del Servette, squadra svizzera attesa sul prato dell’Olimpico giovedì prossimo, 5 ottobre. In questa data gli elvetici affronteranno la Roma per la seconda sfida continentale della stagione, dopo aver perso la gara casalinga all’esordio contro lo Slavia Praga.

Fermi a zero punti nel girone della Roma, gli svizzeri si trovano in una posizione delicata in campionato, che certamente inizia a proiettare sotto la lente di ingrandimento anche il tecnico, René Weiler. Quest’ultimo si trovava già sotto pressione prima della gara di stasera, alla luce dei diversi punti persi nel corso di questa stagione, fin qui contraddistinta dalla sola vittoria con il GC, in Super League.

Dopo le tre sconfitte in campionato, contro Yverdon, Young Boys e Lucerna, il Servette si è vista rimontare a causa di un beffardo autogol nella partita di stasera contro il Winterthur, che relega all’ottava posizione i prossimi avversari europei della Roma. Una situazione sicuramente non semplice e che, comunque, non deve portare la Roma a sottovalutare la squadra giovedì prossimo, in attesa di evoluzioni che, proprio mentre i giallorossi penseranno alle gare con Genoa e Frosinone, potrebbero toccare anche la posizione del tecnico Weiler.