Smalling, “caso” risolto: la verità sulle condizioni e i tempi di recupero

Smalling, il “caso” è risolto sulle condizioni del difensore inglese. Ecco la verità sulle condizioni del centrale che ha in mente un obiettivo

L’ultima apparizione di Smalling in campo è stata il primo settembre contro il Milan. Poi, prima dell’Empoli, Mourinho ha parlato di problemi fisici non entrando nel dettaglio. Il campo non lo ha più visto il difensore inglese che aveva fatto capire nelle partite giocate di non essere proprio al meglio della condizione, tant’è che è stato nelle prime uscite era stato insufficiente.

Ieri si è parlato di un caso, di un mistero, visto che non si capiva cosa potesse avere Chris. A fare un poco di chiarezza questa mattina ci ha pensato il Corriere dello Sport, che svela quelle che sono le reali condizioni del difensore inglese sottolineando, inoltre, qual è l’obiettivo dello stesso.

Smalling, la verità sulle condizioni

Smalling sta male dall’inizio del ritiro e per tutta l’estate ha gestito un problema cronico, non muscolare, ma tendineo, “in una parte del corpo che gli aveva già dato problemi in passato e che gli ha impedito di svolgere una preparazione completa e continua” si legge.

Durante la sosta il difensore ha eseguito un piano di recupero personalizzato, con qualche corsa in campo, ma il dolore non è scomparso. Non ci sarà domani contro il Genoa e probabilmente dovrà saltare anche gli altri impegni prima della sosta di ottobre. L’obiettivo è quello di riaverlo appunto alla ripresa così come Renato Sanches. Mistero svelato, Smalling si vedrà solamente dopo la metà di ottobre.