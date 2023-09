Totti scarta i regali: i giovani talenti e la strada per Trigoria

Totti, tra Trigoria e i talenti della sua agenzia. Ma il sogno del capitano, che oggi compie 47 anni, ha un solo nome.

Il 27 settembre è il Natale di Roma. Forse è esagerato, o forse no. Di sicuro è il Natale dei tifosi della Roma, visto che oggi si festeggia il compleanno di Francesco Totti, che ne compie 47, moltissimi dei quali, quasi tutti, a tinte giallorosse. Prima in campo e poi in un ruolo diverso. Da un poco di anni fuori, ma in attesa sempre della chiamata giusta per un rientro.

Così spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina quello che è lo stato d’animo del capitano: che sogna il rientro a Trigoria mentre si gode i suoi talenti (quelli della sua agenzia, Volpato al Sassuolo e Pagano nella Roma) e mentre gira il Mondo come ambassador. In attesa che squilli il telefono con un numero familiare.

Totti e quella chiamata che prima o poi arriverà

Qualche giorno fa era in Cina, per quello che è il suo ruolo, e sono state moltissime le manifestazioni d’affetto. “Senza la Roma non sarebbe stato possibile” ha detto, rimarcando quello che è il suo amore verso una società, quella giallorossa, che vive un momento delicato in campo. Ma è indubbio che il suo nome sarà sempre accostato, in ogni luogo e in ogni tempo, alla maglia della squadra della Capitale.

“Totti aspetta una chiamata – si legge sul quotidiano – come normale quando ti metti a disposizione dell’amore di una vita e come logico quando le persone che ti volevano fuori dal club non ci sono più. Ma non è questo il momento. Arriverà? Prima o poi. E quando succederà sarà come un altro Natale“. Non ci sentiamo di dire una cosa diversa da questa.