Dalla Roma alla Juventus, colpo di scena: coinvolto anche Lukaku

Calciomercato Roma, addio e gran ritorno: intreccio con la Juventus e Lukaku. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Ogni calciomercato insegna come le sorprese e i cambiamenti siano sempre dietro l’angolo, pronti a regalare grandi emozioni ai tifosi e agli addetti ai lavori ma, al contempo, anche a sovvertire scenari e situazioni nelle quali, in pochi, avrebbero creduto fino a poco tempo prima. Basti pensare a quanto accaduto in casa Roma diverse volte nel corso di questa gestione societaria da parte dei Friedkin, da sempre attenti e concreti verso le esigenze e volontà del club giallorosso.

Con Dan e Ryan, la piazza si è vista felicemente meravigliata per una serie di scelte non sempre prevedibili o di semplice realizzazione: basti pensare all’annuncio inaspettato di Mourinho, ma anche ad approdi complicati e di caratura europea che hanno fin qui permesso al club di ampliarsi come brand e in termini di visibilità, oltre che a registrare una serie di presupposti che, almeno sulla carta, conferiscono consapevolezza nel poter provare a lottare per importanti traguardi, come accaduto già lo scorso anno.

Calciomercato Roma, suggestione e gran ritorno Dybala: anche Lukaku coinvolto

Al contempo, novità in uscita e cambiamenti interni sono tutt’altro che impronosticabili, anche all’interno di un club che sta dimostrando di voler crescere e ampliarsi. Come sovente evidenziato, diverse situazioni contrattuali tra le fila della squadra e della dirigenza potrebbero generare nuovi scenari alla fine di una stagione che, ad oggi, resta però vivissima e ben lungi dalla sua conclusione.

A tal proposito, si evidenzi quanto raccontato da Calciomercatoweb.it, che parla di un possibile addio di Paulo Dybala e di un eventuale ritorno alla Juventus. Il discorso, ad oggi lontano e rallentato dalla grande fiducia di Mourinho nei confronti dell’argentino, oltre che dalla sua sua felice posizione nella Capitale, sarebbe da legarsi a possibili scelte future che riguarderebbero anche Romelu Lukaku.

Riscattare e garantire un lauto stipendio al belga porterebbe necessariamente la Roma al dover trovare delle contromisure economiche, che potrebbero passare anche da un’eventuale uscita di Dybala. Proprio a tal proposito, un ritorno alla Juventus non sarebbe da escludersi, seppur temporalmente lontano in questa fase. La Joya regalerebbe sicuramente geometrie e qualità ad una squadra ancora altalenante e che ad oggi si vede costretta a dover rinunciare ad uno degli elementi più tecnici della rosa, Paul Pogba.

Suggestioni e riflessioni che, qualora andassero approfondite, troverebbero spazio solamente a fine stagione: per ora, Mourinho e Dybala si godono vicendevolmente un’avventura alla Roma che ha ancora tanto da offrire. In base all’andamento della stagione e le consequenziali scelte ponderate tra le fila dirigenziali, si capirà se un ritorno di Dybala alla Juventus possa rappresentare uno scenario concretizzabile oppure no.