De Zerbi al posto di Mourinho: gli hanno voltato le spalle

De Zerbi o Xabi Alonso al posto di Mourinho: il presidente gli ha voltato le spalle. Ecco chi sono i candidati per la prossima stagione

Contratto in scadenza ma al momento nessun incontro c’è stato e nessun incontro è in programma. La Roma che scende in campo questa sera contro il Genoa prima o poi dovrà affrontare la questione Mourinho: il tecnico, come sappiamo, ha un accordo che lo lega alla società giallorossa fino al termine di questa stagione. Ma al momento non c’è una data per capire se andare avanti insieme o meno.

Lo Special One lo scorso mese di dicembre così come da lui stesso confermato qualche offerta l’ha rifiutata. Così come ha rifiutato in estate quella di qualche club arabo che si era proposto. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato anche come si potrebbe già immaginare una Roma senza Mou in panchina. Che qualche altra offerta nel corso dei prossimi mesi la riceverà senza dubbio. Non quella di un club che però ha già allenato. L’ipotesi infatti sembra essere decisamente tramontata.

De Zerbi o Xabi Alonso per il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Cadena Ser infatti, il Real Madrid, che alla fine di questa stagione perderà Carlo Ancelotti destinato alla panchina del Brasile, nella sua lista a differenza di quanto fino a poco tempo fa si pensasse non ha lo Special One. No, Mourinho non c’è, e questo oggettivamente potrebbe essere un problema in meno per la Roma, qualora i Friedkin decidessero di dare continuità a questo progetto.

Ormai, per i madrileni, sembra essere corsa a due: Xabi Alonso attuale tecnico del Bayer Leverkusen e l’italiano Roberto De Zerbi che assai bene sta facendo con il suo Brighton. Insomma, una svolta netta con tecnici giovani e che sono decisamente in rampa di lancio, a differenza di quello che è Mou: già affermato e vincente da un pezzo.