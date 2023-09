Game over Mourinho: “Conte a Roma domani”

Game over Mourinho e ‘chiamata’ immediata per Antonio Conte: sempre meno pazienza terminata dopo il tonfo clamoroso in Genoa-Roma.

Momento difficile e buio tra le fila giallorosse, alla luce delle tante asperità fin qui incontrate dalla compagine allenata da Mourinho, ferma a quota cinque punti in una classifica che continua a condannare Pellegrini e colleghi nella parte sinistra di classifica, già a diverse lunghezze di distanza dalle altre big del campionato.

Un esordio così complicato raramente aveva contraddistinto il percorso dei giallorossi, che solo una volta, nell’epoca dei tre punti, si sono trovati con un bottino così misero rispetto ai diciotto punti potenzialmente ottenibili nel corso di queste settimane.

Dopo l’illusorio 7-0 contro l’Empoli, la Roma aveva trovato un’importante vittoria anche in campo europeo, cui ha fatto seguito però un ennesimo e doppio passo falsi che ha ulteriormente complicato una situazione già infelice per i diversi punti persi nel corso del trittico iniziale di campionato, quando nelle ultime due settimane di agosto Pellegrini e colleghi avevano totalizzato un solo punto nelle tre sfide con Salernitana, Hellas Verona e Milan.

Genoa-Roma, tonfo e addio Mourinho: i tifosi vogliono Conte subito

Non è bastato, stasera, il pareggio di Cristante a far ritrovare la giusta strada alla squadra, andata nuovamente in svantaggio sul finire del primo tempo e caduta sotto le intemperie di Thorsby e Messias in una seconda frazione di gara che ha portato la squadra ligure a raggiungere il clamoroso risultato di 4 a 1, che comporta una vera e propria crisi in casa Roma.

Tante le critiche fioccate sul mondo social dove, giocatori a parte, anche José Mourinho è risultato protagonista di ‘accuse’ per lo scarso rendimento della squadra. Tanti i tifosi che hanno usato l’hashtag #MourinhoOut, chiedendo di fatto l’esonero del tecnico portoghese, legato ai giallorossi fino al giugno 2024. A colpire, tra i tanti, la posizione di una pagina di tifosi giallorossi, che esorta il club a chiamare Antonio Conte: “L’unico che può prender questa squadra e fare quindici vittorie consecutive. Antonio Conte a Roma domani mattina per favore“.

Altri annunci in tale direzione: “Si può dire che Mourinho deve andare via?”. “Il giocattolo si è rotto e quando accade ciò è necessario comprarne uno nuovo: da aprile abbiamo ottenuto in Serie A solamente due vittorie su quindici”. “Mourinho via: voglio vedere giocatori che danno tutto in campo“.