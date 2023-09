Il pupillo di Mourinho alla Juventus: 30 milioni

Il pupillo di Mourinho va alla Juventus: l’agente è già a Torino per chiudere l’affare da 30milioni di euro. Si fa a gennaio

Lui stesso ha definito il suo rapporto con Mourinho speciale. Lui è stato uno dei primi acquisti voluti dallo Special One nel momento in cui è andato a sedersi sulla panchina del Tottenham, in Inghilterra. Per questo, in più di una occasione, è stato accostato alla Roma, anche se alla fine non se n’è mai fatto niente. Ma in Italia ci potrebbe arrivare ugualmente, sponda Juventus.

Pierre-Emile Hojbjerg potrebbe lasciare gli Spurs già nel prossimo mese di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina l’agente del giocatore è in Italia, precisamente alla Continassa, per cercare di capire quali sono le reali intenzioni bianconere per il suo assistito. Giuntoli quindi ha il colpo in canna, un colpo non low-cost, oggettivamente, visto che per prendere il giocatore danese servirebbero la bellezza di 30milioni di euro. Tanti soldi.

Calciomercato Roma, Hojbjerg alla Juventus

“Come giocatore mi sentivo in colpa, ma ho avuto una conversazione davvero bella con lui prima che andasse via e ci siamo salutati. Mi ha dato buoni consigli nel mio percorso. Ha detto che posso sempre scrivergli o chiamarlo” ha rivelato il centrocampista dopo che Mou è stato fatto fuori dal Tottenham. Un rapporto quindi davvero importante, che però in questo caso non è coinciso con un colpo della Roma. Che lì, in mezzo al campo, ha fatto scelte diverse che hanno portato elementi con caratteristiche diverse da quelle del danese.

Insomma, il pupillo di Mourinho – perché di questo si tratta – che se va in bianconero. La presenza dell’agente a Torino come detto è un segnale importante. E la Juve, qualora dovesse rescindere il contratto con Pogba, avrebbe la disponibilità economica per piazzarlo questo colpo. Con buona pace per Mou, purtroppo.