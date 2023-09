Marcos Leonardo, guanto di sfida in Premier: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, nuovo inserimento dalla Premier e guanto di sfida per Marcos Leonardo: Pinto avvisato.

I nomi accostati al mondo giallorosso sono stati non pochi nel corso delle ultime settimane e, soprattutto, di una parentesi di mercato conclusasi ormai un mese fa. Settembre, come si ricorderà, era iniziato con la presentazione di scenari e situazioni che parevano poter toccare il mondo Roma anche a mercato concluso, alla luce delle diverse occasioni provenienti dalla ricca e suggestiva lista di svincolati.

Tra questi, ad esempio, si era parlato non poco anche di David de Gea, soprattutto alla luce delle difficoltà e della poca sicurezza emersa nelle prime prestazioni di Rui Patricio, in scadenza contrattuale con la Roma nel 2024, insieme a Leonardo Spinazzola. Come sovente evidenziato, quella corrente risulta, infatti, essere una stagione che potrebbe essere foriera di grandi e numerosi cambiamenti a fine anno, sia tra le fila della squadra che, eventualmente, dirigenziali.

Qualsivoglia discorso in tale direzione resta, ad ogni modo, prematuro: c’è ancora un campionato da giocare nella sua interezza e, più in generale, una stagione da onorare e affrontare con la massima consapevolezza dei propri limiti ma anche e soprattutto delle proprie capacità e possibilità.

Calciomercato Roma, il guanto di sfida che avvisa Pinto: le ultime su Marcos Leonardo

Ciò non cancella, ad ogni modo, l’attenzione con la quale ai piani alti di Trigoria si continua a lavorare e pensare ad un futuro che potrebbe generare novità e cambiamenti di non poco conto. Su tale fronte, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti su un giocatore che, per ammissione dello stesso Tiago Pinto, è da più di un anno nel mirino della Roma e che è terminato al centro di grandi attenzioni soprattutto nel corso del mese di agosto.

Ci riferiamo, chiaramente, a Marcos Leonardo, vicino al club giallorosso nei primi giorni di agosto, quando Lukaku risultava ancora un nome dalla dimensione quasi onirica di una piazza che, da lì a poco, avrebbe visto la propria società scontrarsi con le tante difficoltà vissute dal Santos e che hanno impedito, alla fine, il trasferimento in giallorosso del centravanti del Peixe.

Rimasto tra le fila bianconere e ancora sul taccuino anche della stessa Roma, Marcos Leonardo è comunque riuscito a suscitare altre nobilissime avances nel nostro continente. Come raccontatovi, su di lui si registrava una vera e propria corsa a quattro in Premier League, con Chelsea, West Ham, Tottenham e Brentford protagonisti. A ciò va poi aggiunto un nuovo quanto suggestivo nome, quello del Brighton.

La squadra di De Zerbi, reduce dal grande esborso per Joao Pedro, sarebbe interessata, come riferito nell’esclusiva di PL Brasil, al campioncino brasiliano. Si tratterebbe di un affare più che coerente con lo stile di gioco dell’ex tecnico del Sassuolo e con il modus operandi del club, consapevole come tanti altri, però, delle grandi ingerenze e avances esterne che impatteranno sul futuro di uno degli elementi più promettenti e desiderati del Sud America.