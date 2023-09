Offerta da 40 milioni prima di Genoa-Roma: beffa Juventus

Offerta da 40 milioni prima di Genoa-Roma, beffa clamorosa per la Juventus che lo aveva ceduto solamente per 5 milioni di euro

40milioni di euro per un proprio giocatore. Una somma incredibile che però potrebbe essere recapitata al Genoa, avversaria della Roma di questa sera. Un colpo in uscita che potrebbe regalare alla società che in campo è guidata da Alberto Gilardino soldi per costruire forse l’intera squadra.

Ma che perdita sarebbe? Importante, troppo. Ma a gennaio ci potrebbero essere delle sorprese importanti su questo fronte. Un fronte che riguarda il difensore Dragusin, ex Juventus, che sarebbe finito nel mirino della Premier League. Da un bianconero all’altro, con in mezzo il rossoblù ligure visto che parliamo del Newcastle di Howe come possibile acquirente.

Offerta da 40 milioni per Dragusin dalla Premier

https://www.ilveggente.it/wp-content/uploads/2023/09/Bonucci-20232809-Ilveggente.it_.jpg

