Telenovela Osimhen: arriva la nota UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli, il club partenopeo ci ha tenuto fare chiarezza in merito alle ultime voci sul caso Osimhen. La presa di posizione degli Azzurri.

Nonostante l’importante successo ottenuto in casa contro l’Udinese, a calamitare l’attenzione mediatica in casa Napoli è stato soprattutto la vicenda legata a Victor Osimhen.

Il video su Tik Tok percepito come una sorta di offesa dall’attaccante nigeriano ha spinto il numero 9 di Garcia a cancellare tutto le foto con la maglia del Napoli sui social ma non solo. La decisione di Osimhen, che comunque avrebbe poi preso regolarmente parte alla sfida contro l’Udinese, è maturata a seguito del comunicato diramato dal suo agente Roberto Calenda, che aveva definito “inaccettabile” quanto accaduto su Tok Tok. Calenda aveva rincarato la dose aprendo alla possibile valutazione di “azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare” il calciatore. A distanza di 48 ore dall’esplosione del caso è arrivata la presa di posizione ufficiale da parte del Napoli.

Caos Osimhen, il comunicato ufficiale del Napoli: “Mai voluto offendere il calciatore”

Ecco la nota ufficiale diramata dal club in merito alla vicenda: “Il Calcio Napoli, onde evitare qualsiasi strumentalizzazione sul tema, precisa di non aver mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società.

A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante. Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creativita’, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società.”