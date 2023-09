Addio Roma, infortunio e sostituto immediato a gennaio: resta in Serie A

Calciomercato Roma, infortunio e sostituto pronto in Serie A: la scelta coinvolge anche Mourinho, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Al netto di una chiusura del mercato arrivata meno di un mese fa, le trattative e le evoluzioni della campagna acquisti generano discussioni anche in una fase ricca di impegni in campo nazionale ed europeo. Il mese di gennaio è ancora lontano ma ai piani alti di tante sedi sportive sono numerose le osservazioni e le valutazioni finalizzate ad apparecchiare nel migliore dei modi i possibili scenari di mercato da approfondire a inizio anno nuovo o, con ancora più calma, nel corso della prossima estate.

In casa Roma, come sovente evidenziato, si è operato nell’ultimo trimestre estivo con il fine ultimo di consegnare a Mourinho una squadra qualitativa e numericamente valida per provare ad affrontare una stagione che, almeno sulla carta, dovrebbe portare i giallorossi a competere con serietà in tutte e tre le competizioni.

L’obiettivo resta questo, seppur con la consapevolezza di essere adesso in una fase più che complicata e difficile per Pellegrini e compagni, reduci in queste ore dal grande smacco di Genova che, rotondità del risultato a parte, costringe i giallorossi ad una triste posizione in classifica, lontana (seppur non tantissimo) dalle primissime posizioni ambite dallo Special One e i suoi uomini.

Calciomercato Roma, infortuno sostituto immediato Fiorentina: spunta Celik

Non è certamente semplice prevedere le evoluzioni di un momento circa il quale lo stesso Mourinho e Pellegrini hanno detto di dover fare meglio necessariamente, confidando in un upgrade che, come promesso dallo stesso tecnico, porterà ad una classifica diversa entro il mese di gennaio. Questa data, al di là della posizione in campionato, potrebbe rappresentare, inoltre, la matrice di importanti novità anche dal punto di vista del mercato.

Se da un lato non sono da escludersi eventuali modifiche e puntellamenti da parte di Tiago Pinto in entrata, alcuni recenti eventi nel nostro campionato potrebbero vedere elementi della Roma lasciare la squadra dopo Natale. Su tale fronte, Calciomercatoweb.it riferisce dell’interesse della Fiorentina per Mehmet Celik, terzino destro arrivato dal Lille due estati fa e reduce da un’esperienza in italiana certamente non superiore alla sufficienza.

Il turco, secondo la su citata fonte, potrebbe partire eventualmente a gennaio per spostarsi nella non lontanissima Firenze, dalla quale proverrebbero alcune attenzioni finalizzate al consegnare una valida alternativa a Italiano per la corsia di destra, rimasta priva di Dodo dopo la lesione al crociato rimediata dal brasiliano nella recente trasferta di Udine.