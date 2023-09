Calciomercato, rivoluzione FIFA: cambiano le regole

La FIFA riscrive le regole del calciomercato e la rivoluzione partirà nell’immediato. Ecco il nuovo regolamento in arrivo, cosa cambia in vista della sessione invernale.

La rivoluzione sul calciomercato voluta dalla FIFA di Gianni Infantino è pronta ad entrare in atto. Tra pochi giorni debutterà il nuovo regolamento imposto dal massimo organismo calcistico mondiale, con effetti immediati a partire dalla sessione invernale. Solo un paese in Europa sarà esente dalle nuove regole che amministrano gli equilibri delle prossime sessioni di calciomercato e si tratta della Germania. La rivoluzione non riguarderà i calciatori in Bundesliga, mentre per le parti coinvolte in Serie A e non solo è previsto l’adeguamento al nuovo regolamento.

A partire dal mese di ottobre verrà introdotto il nuovo regolamento sui procuratori voluto dalla FIFA. La federazione internazionale, guidata da Gianni Infantino, ha voluto con decisione introdurre nuove regole sul tema degli agenti dei calciatori. Agenti che saranno autorizzati ad operare in ottica calciomercato solo se provvisti di licenza obbligatoria. Quest’ultima si ottiene tramite un esame, già svolto da tanti agenti, sono circa 4.500 le licenze concesse fin qui. Solo una nazione reterà esente da questo nuovo regolamento e si tratta della Germania. In Bundesliga non verrà applicata la nuova regolamentazione, dopo che un tribunale ha concesso una misura giudiziaria provvisoria, come si legge sul sito del ‘Corriere dello Sport’.

Calciomercato, svolta FIFA da ottobre: ecco il regolamento per i procuratori

Obbligo di licenza e non solo per i procuratori calcistici. Ci sarà anche un tetto alle commissioni per gli intermediari. In caso di procuratore che rappresenta sia il club che il calciatore il tetto massimo alle commissioni sarà del 10% quando il valore del cartellino non supera i 190mila euro, altrimenti si passa al 6%.

Dal primo ottobre entrerà in vigore questo regolamento voluto dalla FIFA. La rivoluzione viene messa in atto, con esclusione della Germania, a poche settimane dall’apertura della sessione di calciomercato invernale. C’è attesa per valutare quali effetti ci saranno dopo la regolamentazione sui procuratori calcistici a partire dal mese di ottobre.