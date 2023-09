Calciomercato Roma, usato sicuro in Premier per Mou: hanno già deciso

Calciomercato Roma, usato sicuro in Premier League per il mese di gennaio: hanno già deciso.

Le difficoltà palesate dalla Roma fino a questo momento sottintendono certamente la necessità di apportare modifiche e migliorie ad una squadra inizialmente costruita per poter ambire a ben altri traguardi e scenari. Se, come ammesso dallo stesso Mourinho dopo la sfida con il Torino, la classifica è ancora destinata a cambiare e proiettare i giallorossi in una posizione diversa, è altrettanto giusto che le profondità toccate da Pellegrini e colleghi dopo la serata di ieri iniziano a intimorire e impensierire ancora più seriamente la pizza giallorossa tutta.

Da questo punto di vista, mentre alcuni iniziano a interrogarsi anche sull’effettivo contributo che possa giungere da un tecnico esperto come Mourinho, non sono da escludersi eventuali interventi nel corso del mese di gennaio e che permettano di ovviare ai limiti tecnici e numerici emersi già nel corso di queste prime settimane di campionato. Il mercato post-natalizio resta comunque abbastanza lontano per rappresentare, ad oggi, un punto di approdo e un momento da attendere per ovviare all’attuale situazione.

Calciomercato Roma, occasione Dier dal Tottenham: le ultime

Il must, infatti, resta quello di provare a risollevare le redini di una squadra che sta viaggiando con una media inferiore al punto per ogni singola partita e che sta costringendo i giallorossi ad una triste relegazione nella zona sinistra della classifica. Fondamentale rialzarsi e provare a mettere alle spalle una fase in cui pare essere venuta meno quella compattezza e unità che aveva contraddistinto la Roma fino alla passata stagione.

Questo l’imperativo da seguire, appunto, in attesa di un mese di gennaio durante il quale, se ancora necessario, si capirà effettivamente l’effettiva possibilità di sfruttare occasioni papabili e interessanti. Tra queste, come emerso nel corso degli ultimi giorni, potrebbe figurare una vecchia conoscenza come Eric Dier, relegato ai margini del progetto Tottenham e in scadenza nel 2024.

La situazione contrattuale e il Decreto Crescita aiuterebbero certamente nel concretizzare un’operazione in grado di fungere da coadiuvante per le retrovie di Mourinho: a tal proposito, anche in Inghilterra arrivano notizie che confermerebbero la delicata posizione di Dier nel mondo Spurs.

Come riferisce Football Insider, infatti, il difensore non ha ancora giocato sotto la gestione Postecoglu e non figura nei piani di allenatore e società, come era di fatto già emerso nel corso di una stagione dove solamente l’incastro di diversi presupposti ed operazioni ne ha impedito un addio.