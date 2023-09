Calciomercato Roma, vendetta rossonera da 17 milioni

Calciomercato Roma, vendetta rossonera già a gennaio: il colpo lo vogliono fare e hanno in mente di piazzare un’offerta da 17milioni di euro

Sono destinate a incrociarsi di nuovo – anche se in questo caso oggettivamente in maniera maggiore – le strade di Roma ed Eintracht Francoforte. Uno dei colpi dell’estate di Pinto, vale a dire Ndicka (che la stagione non l’ha iniziata benissimo) arriva appunto dai tedeschi che, però, non erano riusciti a trovare un accordo per il prolungamento del contratto. Quindi ovviamente il gm lo ha preso a parametro zero.

In questo caso, secondo quanto riportato dalla Bild, non ci sarebbe un elemento svincolato, ma un colpo che la Roma sembrava potesse chiudere nei mesi scorsi e che invece ha rimandato a gennaio. Sull’interesse non ci sono mai stati dubbi perché oltre le esclusive di Asromalive.it, ci sono state anche le parole di Pinto nella conferenza stampa di chiusura del mercato. E avrete capito che parliamo dell’attaccante del Santos Marco Leonardo.

Calciomercato Roma, l’Eintracht su Marcos Leonardo

Uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, riportato le parole del Ceo dell’Eintracht – che ha svelato che uno o due attaccanti dovrebbero arrivare – sottolinea come Marcos Leonardo sia entrato appunto nel mirino della società di Francoforte. Un interesse concreto per il 20enne che secondo loro si potrebbe muovere per 17milioni di euro.

Marcos Leonardo ha segnato nove gol in 18 presenze nel campionato brasiliano e rimane ovviamente nel mirino della Roma soprattutto perché a gennaio Abraham rimane nei radar del Chelsea. L’inglese, uno dei maggiori candidati a partire nei mesi scorsi si è fatto male ed è fermo ai box, ma questo non ha fermato i pensieri dei Blues nei suoi confronti che potrebbero diventare qualcosa di più reale nell’arco dei prossimi mesi. La Bild spiega ancora che un altro elemento che i tedeschi hanno nel mirino e Konaté, non escludendo, come ha fatto il dirigente, il doppio colpo nella prossima sessione invernale.