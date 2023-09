Esonero anticipato, Conte in Serie A: il ribaltone è già stato “firmato”

Il futuro di Antonio Conte potrebbe ben presto incrociarsi con i progetti di una big di Serie A. La destinazione è clamorosa.

Il campionato di Serie A è entrato sicuramente nel vivo. Sono tanti gli impegni in rapida successione che potrebbero contribuire a riscrivere con maggiore chiarezza una classifica ancora in via di definizione.

Pur non convincendo contro il Lecce, reduce dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo, la Juventus ha comunque incamerato tre punti importanti contro i salentini grazie alla rete messa a segno da Milik. Tuttavia, al netto delle ottime prove fornite contro Udinese e Lazio, la compagine di Allegri, pur assestandosi a sole due lunghezze di distanza dalle capoliste Milan ed Inter, non ha ancora trovato una fisionomia ben definita. Il fatto che il tecnico livornese ‘declini’ ogni discorso riguardante il tema Scudetto ne è un riflesso indiretto. Allegri non crede – almeno pubblicamente – che la sua compagine possa giocarsi il titolo fino alla fine.

Conte al posto di Allegri: ‘ballottaggio’ con Thiago Motta, le ultime in casa Juve

Come evidenziato da Sportmediaset, però, nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire neanche in questa stagione a sollevare un trionfo, l‘addio di Allegri rappresenterebbe l’opzione più probabile. Un’ipotesi, quella legata ad un eventuale ribaltone in casa Juve, attenzionata anche dal giornalista Mirko Nicolino.

Anche secondo Nicolino, infatti, la stagione 2023-24 dovrebbe essere l’ultima di Allegri sulla panchina della Juventus. Come possibili sostituti del tecnico livornese, oltre a Thiago Motta, occhio anche ad Antonio Conte. Con il tecnico salentino lo strappo sarebbe già stato ricucito da tempo e un clamoroso ritorno dell’ex allenatore di Tottenham ed Inter sulla panchina bianconera non è da escludere. Ricordiamo che Conte, accostato indirettamente anche a Roma e Napoli, dopo l’addio al Tottenham non è sotto contratto con alcun club. Da qui alla prossima estate lo scenario potrà delinearsi con maggiore chiarezza. Staremo a vedere cosa succederà.