Esonero Mourinho, sprofondo giallorosso: circolano già le cifre

L’ipotesi esonero di José Mourinho continua a prendere piede in casa Roma. Le cifre sprofondano per la squadra giallorossa, non solo in classifica.

La sconfitta inflitta dal Genoa alla Roma pesa come un macigno in casa giallorossa e può avere ripercussioni sul futuro di José Mourinho. Un inizio di stagione così difficile non si ricordava da decenni in casa Roma e la batosta del Marassi ha lasciato troppo delusa ancora una volta la piazza romanista in queste settimane. La classifica parla chiaro, con la squadra giallorossa sprofondata nei piani bassi, a soli due punti dalla zona retrocessione.

Roma che sprofonda in classifica e cifre che cambiano drasticamente intorno al futuro in panchina dello Special One. L’ipotesi esonero torna di attualità tra gli addetti ai lavori e non sfuggono le quote circa l’addio in anticipo ai giallorossi di José Mourinho. Sono solo 5 i punti raccolti nelle prime sei gare di Serie A, ed è già scaduto il tempo per invertire il trend in casa Roma. Una partenza così complicata obbliga la squadra giallorossa a reagire subito in campo, per invertire il trend che la vede al momento occupare la sedicesima posizione in Serie A, con uno tra i monte ingaggi più alti nel campionato italiano. Le sfide contro Frosinone in casa e la trasferta di Cagliari sembrano decisive per il futuro del tecnico portoghese, mentre le quote sul suo possibile esonero continuano a crollare.

Esonero Mourinho, quote in picchiata: le cifre dei bookmakers

I bookmakers si concentrano sulle quote esonero di tante panchine in Serie A. Il futuro del tecnico della Roma, secondo le ultime cifre decise dagli operatori del settore, è sempre più in bilico. Ad inizio settembre i maggiori operatori di scommesse quotavano il possibile addio allo Special One a 6.5, mentre a metà mese la quota era salita a 7.5 in casa Snai.

Ora le quote sull’esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma crollano, apparendo più basse che mai. Snai per esempio quota a 5.50 l’ipotesi di ribaltone tecnico in casa giallorossa. Ancora più bassa la cifra scelta dall’operatore Goldbet, che quota l’esonero dell’allenatore lusitano ad appena 5.