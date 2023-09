Genoa-Roma, promessa e annuncio di Pellegrini: “Non è accettabile”

Genoa-Roma, non solo Mourinho: dopo la debacle contro la squadra di Gilardino anche Lorenzo Pellegrini ha commentato il momento difficile.

Buio non pesto ma abbastanza profondo in casa Roma, alla luce delle diverse asperità fin qui incontrate da Pellegrini e colleghi in un percorso che, almeno in Serie A, sta regalando soddisfazioni molto meno importanti rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Al netto del complicato inizio nel mese di agosto, il passare del tempo e l’integrazione di Lukaku aveva portato la piazza tutta a credere in una catarsi che permettesse finalmente di rilanciarsi in vista di una stagione che, per il valore dei giocatori, deve essere affrontata al fine di raggiungere importanti posizione in campionato.

Ad oggi, però, la squadra si trova relegata in una zona sinistra di classifica che vede la voce 5 in corrispondenza dei punti fin qui totalizzati, frutto della vittoria con l’Empoli e dei due pareggi ottenuti con Torino e Salernitana. Contro Verona, Milan e Genoa, invece, la squadra non ha totalizzato nemmeno un punto, palesando limiti e difficoltà che sono stati commentati in questi minuti anche dal capitano Lorenzo Pellegrini, intervenuto ai microfoni Dazn poco dopo le esternazioni di mister Mourinho.

Genoa-Roma, le parole di Pellegrini e promessa finale ai tifosi

Diversi i punti toccati dal numero 7, in prima linea nella risposta della squadra alla ‘convocazione’ dei tifosi che, anche in quel di Genova, hanno saturato un settore ospiti reclamante attributi e una ripresa che permetta loro di vivere meritevoli e necessarie soddisfazioni sportive. Su questo e altri aspetti, così Pellegrini.

“Non sento di dire che abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato. Siamo riusciti a pareggiate e abbiamo avuto un’ottima reazione. Ci sono certamente cose che ci impongono di avere maggiore attenzione ma bisogna assolutamente ripartire. È inaccettabile avere questa situazione in classifica: sta a noi che siamo a Trigoria cambiare le cose“.

Sulla sfida di domenica contro il Frosinone. “Ci sarà una partita con molta pressione e possiamo solo vincere. Ho sempre affrontato i momenti difficili lavorando sugli aspetti negativi. Da questo ripartiremo come gruppo. Oggi è un caso a parte perché gli avversari hanno trovato subito il gol e loro sono stati dietro sfruttando bene le ripartenze e segnando alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione di gara avevo la sensazione potessimo trovare il gol, poi invece hanno fatto il 3 a 1 e la situazione si è complicata. Sicuramente ci sono aspetti da migliorare ed è quello su cui dovremo lavorare nei prossimi giorni prima della sfida con il Frosinone“.

La promessa finale ai tifosi . “Siamo andati sotto al settore per una questione di rispetto perché loro sanno che noi cerchiamo sempre di dare il massimo per l’amore che ci danno e i sacrifici che fanno per noi. Continuiamo a lottare e continueremo a farlo più di quanto stiamo facendo perché al momento non basta e lo faremo soprattutto per loro“.