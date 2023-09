Infortunio Llorente in Genoa-Roma, ecco cosa è successo

Infortunio Llorente, i primi aggiornamenti sul difensore di Mourinho dopo Genoa-Roma.

Tanti gli spunti di riflessione e dibattito in casa Roma dopo le difficoltà del recente periodo, ad oggi culminate nel rotondo e inaspettato scacco di Genova che ha visto Pellegrini e colleghi soccombere di fronte alle offensive di Retegui, Messias e del Grifone tutto in una gara che ha denudato ulteriormente i limiti difensivi della squadra.

Attualmente ferma a quindici punti e già troppo distante dalla vetta e dai posti più nobili della classifica, la squadra di Mourinho si è fin qui distinta per uno degli esordi più infelici del proprio recente passato, come recitano emblematicamente e pesantemente quei cinque punti che collocano i giallorossi in una totalmente inattesa regione sinistra di classifica. Al di là del risultato e delle ulteriori asperità generate da quest’ultimo, va evidenziato come la trasferta ligure abbia generato qualche preoccupazione anche per la situazione infortuni.

Genoa-Roma, infortunio Llorente: ecco cosa è successo

Il primo tempo, come si ricorderà, è stato contraddistinto da diverse interruzioni legate a stop fisici sia sulla sponda rossoblù che capitolina. A lasciare il campo, pochissimi minuti dopo il gol del primo vantaggio del Genoa, è stato il capitano Badelj, che ha lasciato spazio all’autore della rete del 3 a 1, Thorsby.

A cavallo tra il forfait dell’ex Fiorentina e quello di Strootman, si è collocato il KO di Llorente, schierato con continuità in queste settimane di assenza di Smalling e uscito dal terreno di gioco subito dopo il pareggio di Cristante. Lo spagnolo ha lasciato spazio a Bove, costringendo il numero 4 autore dell’unica rete della serata giallorossa ad arretrare nel terzetto costituito da Ndicka e Mancini.

Per l’ex Leeds si segnala un problema al flessore della coscia destra, circa il quale seguiranno sicuramente aggiornamenti. Intanto, la squadra tornerà al lavoro nella giornata di venerdì 29 settembre, in vista di una sfida più che importante, contro il Frosinone del grande ex, Di Francesco. Gli allenamenti inizieranno in quel di Trigoria alle 15.30.